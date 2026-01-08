Αλλαγές στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και Έδεσσας: Ποια θα γίνουν και ποια ακυρώνονται εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Σύνοψη από το

  • Πενήντα δρομολόγια από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και αντίστροφα δεν θα εκτελεστούν σήμερα Πέμπτη, λόγω του πλήρους αποκλεισμού των οδικών αξόνων από αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως ανακοίνωσε το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.
  • Η διοίκηση του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης αποφάσισε την άμεση διακοπή όλων των δρομολογίων και στις δύο κατευθύνσεις, μέχρι νεωτέρας, ενημερώνοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θα χαθεί το εισιτήριο όσων δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν.
  • Σε αντίθεση με τα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη, τα δρομολόγια από και προς Θεσσαλονίκη του ΚΤΕΛ Πέλλας εκτελούνται κανονικά, παρά τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών μπλόκων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πενήντα δρομολόγια από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, δεν θα εκτελεστούν συνολικά σήμερα Πέμπτη, εξαιτίας του πλήρους αποκλεισμού των οδικών αξόνων από αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως ανακοίνωσε το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Αγρότες: Κλειστή η Ιόνια Οδός και η παλαιά εθνική στον κόμβο Κουβαρά – ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με ανακοίνωση, που γνωστοποιήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από πληροφόρηση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας για πλήρη αποκλεισμό όλων των εναλλακτικών διαδρομών από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, η διοίκηση του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης αποφάσισε την άμεση διακοπή όλων των δρομολογίων και στις δύο κατευθύνσεις, μέχρι νεωτέρας.

Όπως διευκρινίζει ο φορέας, για ζητήματα ακύρωσης εισιτηρίων, αλλαγής ημερομηνίας ή άλλες διευθετήσεις, οι επιβάτες θα ενημερωθούν τις επόμενες ημέρες και υπογραμμίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χαθεί το εισιτήριο όσων δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., Στέφανος Τσόλης, τόνισε ότι καθημερινά εκτελούνται συνολικά 50 δρομολόγια στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη- Αθήνα. Όπως επισήμανε, εάν δεν υπάρξει «χρυσή τομή» και συνεχιστούν και αύριο οι κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν αποφασίσει 48ωρο αποκλεισμό από σήμερα, τότε το πιο πιθανόν είναι και αύριο να μην πραγματοποιηθούν τα αντίστοιχα δρομολόγια.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για νεότερες εξελίξεις.

Την ακύρωση συγκεκριμένων δρομολογίων για αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ΚΤΕΛ Πέλλας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από και προς Ιωάννινα, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, καθώς και εκείνα που εξυπηρετούν τις γραμμές Βόλος, Λάρισα, Κατερίνη και Αλεξάνδρεια.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΤΕΛ Πέλλας καλεί το επιβατικό κοινό να προγραμματίσει ανάλογα τις μετακινήσεις του και να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας για τυχόν νεότερες εξελίξεις, ανάλογα με τη διαμόρφωση της κατάστασης στους οδικούς άξονες.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

