Τραγωδία με δύο νεκρούς στην Κορινθία: Η στιγμή που το αυτοκίνητο «μπαίνει» στο βενζινάδικο πριν καταλήξει σε σπίτι – ΒΙΝΤΕΟ

  • Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας έρχεται στη δημοσιότητα, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο νέων παιδιών.
  • Το οπτικό υλικό αποτυπώνει μέρος της ανεξέλεγκτης πορείας του οχήματος, το οποίο εισέρχεται σε πρατήριο καυσίμων και περνά δίπλα από την αντλία, πριν καταλήξει στην αυλή σπιτιού.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, με το γκρι ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι (πιθανώς ανήλικοι), να ξεφεύγει από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κορινθία, τροχαίο,

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας έρχεται στη δημοσιότητα.

Σοβαρό τροχαίο στην Κορινθία: Αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται μέρος της ανεξέλεγκτης πορείας του αυτοκινήτου πριν αυτό καταλήξει στην αυλή σπιτιού και αφού πρώτα περνά μέσα από βενζινάδικο και με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο νέων παιδιών.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Αγγελοκάστρου. Το γκρι ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι επιβάτες ήταν ανήλικοι.

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να εισέρχεται σε πρατήριο καυσίμων και να περνά δίπλα από την αντλία, σε μία ανεξέλεγκτη πορεία.

