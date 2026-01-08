Τραγωδία με δύο νεκρούς στην Κορινθία: Η στιγμή που το αυτοκίνητο «μπαίνει» στο βενζινάδικο πριν καταλήξει σε σπίτι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας έρχεται στη δημοσιότητα.

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται μέρος της ανεξέλεγκτης πορείας του αυτοκινήτου πριν αυτό καταλήξει στην αυλή σπιτιού και αφού πρώτα περνά μέσα από βενζινάδικο και με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο νέων παιδιών.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Αγγελοκάστρου. Το γκρι ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι επιβάτες ήταν ανήλικοι.

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να εισέρχεται σε πρατήριο καυσίμων και να περνά δίπλα από την αντλία, σε μία ανεξέλεγκτη πορεία.