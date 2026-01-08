Αγρότες: Κλειστή η Ιόνια Οδός και η παλαιά εθνική στον κόμβο Κουβαρά – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν στον αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού και της παλαιάς εθνικής, κλείνοντας το οδόστρωμα στον Κόμβο Κουβαρά.
  • Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές και να κατευθύνει τους οδηγούς σε εναλλακτικές διαδρομές.
  • Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ζητώντας άμεσες λύσεις σε οξυμένα προβλήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων.
Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Aγρότες, Ιόνια Οδός

Στον αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού και της παλαιάς εθνικής προχώρησαν αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, κλείνοντας το οδόστρωμα στο ύψος του Κόμβου Κουβαρά, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές και να κατευθύνει τους οδηγούς σε εναλλακτικές διαδρομές.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ζητώντας άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, το ενεργειακό και οι χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα. Δεν αποκλείουν μάλιστα νέες δράσεις και επαναλαμβανόμενους αποκλεισμούς το επόμενο διάστημα.

