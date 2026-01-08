Γιάννης Βόγλης: «Το ιστορικό αρχείο του πατέρα μου είναι ασφαλές και αποθηκευμένο», λέει ο γιος του

  • Τρία βραβεία του Γιάννη Βόγλη εντοπίστηκαν τυχαία από έναν περαστικό στην Παλλήνη, τοποθετημένα δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης. Πλέον, πωλούνται σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησίας αντικειμένων.
  • Ο Ροβέρτος Γκόγκλης, γιος του αείμνηστου καλλιτέχνη, ξεκαθάρισε πως το ιστορικό αρχείο του Γιάννη Βόγλη «είναι ασφαλές και αποθηκευμένο».
  • Ο ίδιος ανέφερε πως τα συγκεκριμένα βραβεία «ήταν σε αποθήκευση και ίσως κάποια στιγμή βγήκαν για ανακύκλωση, γιατί έχει περάσει και μια δεκαετία από τον θάνατο του πατέρα μου».
Ελένη Φλισκουνάκη

Τον Απρίλιο του 2016 ο Γιάννης Βόγλης άφησε την τελευταία του πνοή, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει τη θλίψη στο πανελλήνιο. Παρ’ ότι ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς της γενιάς του, ο καλλιτέχνης είχε επιλέξει να κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν παντρεμένος με την σύζυγό του Μιράντα για σχεδόν έξι δεκαετίες και μαζί είχαν δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια.

Πριν από λίγες ώρες, μέσα από ρεπορτάζ που κυκλοφόρησε από την «Espresso», έγινε γνωστό ότι τρία βραβεία του Γιάννη Βόγλη εντοπίστηκαν τυχαία από έναν περαστικό, τοποθετημένα πάνω σε ένα τραπέζι, δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης στην Παλλήνη. Ο άνθρωπος που τα βρήκε, τα μάζεψε και πλέον πωλούνται σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησίας αντικειμένων.

Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου επικοινώνησε με τον Ροβέρτο Γκόγκλη, γιο του αείμνηστου καλλιτέχνη, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως το ιστορικό αρχείο του Γιάννη Βόγλη «είναι ασφαλές και αποθηκευμένο».

Συγκεκριμένα, ο Ροβέρτο Γκόγκλης ανέφερε πως: «Ήταν σε αποθήκευση και ίσως κάποια στιγμή βγήκαν για ανακύκλωση, γιατί έχει περάσει και μια δεκαετία από τον θάνατο του πατέρα μου».

«Εμείς έχουμε αποθηκεύσει το υλικό του πατέρα μου, υπάρχει αρχείο ολόκληρο, υπάρχουν αντικείμενα και αντικείμενα. Το ιστορικό αρχείο του πατέρα μου είναι ασφαλές και αποθηκευμένο», πρόσθεσε ο γιος του σπουδαίου ηθοποιού.

