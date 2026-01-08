Γιάννης Βόγλης: Στα σκουπίδια η ζωή και η καριέρα του σπουδαίου ηθοποιού – Βραβεία και κειμήλια βρέθηκαν δίπλα σε κάδο

Πεταμένα δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης στην Παλλήνη βρέθηκαν βραβεία, κειμήλια και άλλα προσωπικά αντικείμενα του σπουδαίου ηθοποιού, Γιάννη Βόγλη.

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, τα τρία ιστορικά βραβεία του εντοπίστηκαν τυχαία από έναν περαστικό, τοποθετημένα πάνω σε ένα τραπέζι, σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso». Δίπλα σε αυτά υπήρχαν ακόμη τρία αντικείμενα, πιθανότατα του μεγάλου ηθοποιού. Φακός, ένας αναπτήρας και μία μπρούντζινη βάση. Μικρά, καθημερινά αντικείμενα, δίπλα σε βραβεία που κουβαλούν δεκαετίες ιστορίας.

Ο άνθρωπος που τα βρήκε, τα μάζεψε. Όχι για να τα κρατήσει κρυμμένα, αλλά για να τους δώσει «μία δεύτερη ευκαιρία», όπως αναφέρει στην εφημερίδα. Τα βραβεία πωλούνται σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησίας αντικειμένων περιμένοντας τον επόμενο ιδιοκτήτη τους.

Η Espresso επικοινώνησε με τον γιο του αείμνηστου ηθοποιού, Ροβέρτο Γκόγκλη κι αφού ενημερώθηκε για το ρεπορτάζ, εκείνος απάντησε ότι «τα βραβεία αυτά υπήρχαν στο σπίτι του πατέρα μου, στην Παλλήνη, όσο ζούσε. Όταν πέθανε, το 2016, τα πήγαμε στην αποθήκη. Κάποια στιγμή, πρέπει να τα πήγαμε και για ανακύκλωση, δεν θυμάμαι. Δεν ήξερα ότι έχουν βγει προς πώληση».