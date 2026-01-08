Έκανε δώρο μονόπετρο 28 καρατίων στη σύζυγό του για τα γενέθλιά της – «Μου είπε πως είναι άσχημο και ότι δεν πρόκειται να το φορέσει ποτέ στη ζωή της»

Της αγόρασε δαχτυλίδι 28 καρατίων για τα γενέθλιά της - "είπε πως είναι άσχημο και ότι δεν πρόκειται να το φορέσει ποτέ στη ζωή της". Φωτογραφία: Pexels
Μια γυναίκα αντέδρασε δείχνοντας αχαριστία και αγένεια όταν είδε το δώρο που της έκανε ο σύντροφός της. Το ζευγάρι βγήκε για δείπνο με ένα άλλο ζευγάρι φίλων. Η γυναίκα από το άλλο ζευγάρι, η Σούζαν, φορούσε εκείνη τη νύχτα ένα δαχτυλίδι που είχε κληρονομήσει από τη μητέρα της.

Το δαχτυλίδι είχε ένα τεράστιο πετράδι στη μέση. «Η γυναίκα μου το θαύμασε, λέγοντας πόσο όμορφο ήταν και ότι ήταν το γενέθλιο πετράδι της. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Σούζαν το φορούσε ξανά και η γυναίκα μου το σχολίασε έντονα για δεύτερη φορά», εξήγησε.

«Έτσι, ως στοργικός σύζυγος, το πρόσεξα. Λίγους μήνες αργότερα, τα γενέθλια της γυναίκας μου πλησίαζαν και αφιέρωσα λίγο χρόνο για να βρω το τέλειο δώρο. Αγόρασα ένα δαχτυλίδι με διαμάντι 28 καρατίων, σε απλό λευκό χρυσό».

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος μέχρι να το ανοίξει, γιατί ήξερα πως θα το λάτρευε. Αλλά η αντίδρασή της ήταν: ‘Γιατί το αγόρασες αυτό;’ Και μετά έκλεισε το κουτί, και τέλος. Σοκαρίστηκα».

Μερικές μέρες αργότερα, έμαθε ότι η γυναίκα του είχε αποκαλύψει σε μία από τις φίλες της ότι το δαχτυλίδι ήταν άσχημο και ότι το σιχαίνεται.

Η γυναίκα του είπε μάλιστα  ότι δεν θα το φορούσε ποτέ, μα ποτέ, στη ζωή της.

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που η γυναίκα του απαξίωσε το δαχτυλίδι και εκείνος είναι τόσο προσβεβλημένος από την σκληρότητα της και την αχαριστία της, με το πόσο πολύ προσπαθούσε να της πάρει κάτι όμορφο και με σκέψη.

Πλέον σκέφτεται ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να της αγοράζει μόνο λουλούδια και γλυκά, ακόμα κι αν αυτό δείχνει μικροπρεπές από την πλευρά του.

Μια σκληρή απάντηση γεμάτη αχαριστία

Εκείνος προσπάθησε τόσο πολύ να είναι γενναιόδωρος και να επιλέξει κάτι που πίστευε ότι θα της άρεσε, και η αντίδρασή της ήταν απογοητευτική.

Επίσης, μετά από μια γρήγορη αναζήτηση στο Google, διαπίστωσε ότι είχε ξοδέψει αρκετές χιλιάδες ευρώ για το δαχτυλίδι!

Υπήρχαν τόσοι τρόποι για να του πει ότι δεν της άρεσε το δαχτυλίδι χωρίς να του πληγώσει τα συναισθήματα ή να φανεί αχάριστη.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να έλεγε ότι το δαχτυλίδι ήταν όμορφο και ότι εκτιμούσε την κίνηση, αλλά θα προτιμούσε να το ανταλλάξει με κάτι που να ταιριάζει καλύτερα στο στυλ της.
Δεν είχε κανένα δικαίωμα να τον αντιμετωπίσει έτσι. Δεν ήταν τρόπος αυτός.

