Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός έπειτα από σύγκρουση φορτηγών – Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά

Σύνοψη από το

  • Αφόρητη είναι η κατάσταση στον Κηφισό έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο φορτηγών στο ύψος της Ιεράς οδού, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα φορτηγό έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό, με αποτέλεσμα μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο.
  • Δύο άτομα έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και σε άλλους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπως η Κηφισίας και η Μεσογείων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός έπειτα από σύγκρουση φορτηγών – Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά

Αφόρητη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (08/01), έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ύψος της Ιεράς οδού, ενώ την ίδια ώρα οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Αναλυτικά, μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως σε αυτό της καθόδου, από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, λόγω της σύγκρουσης των δύο φορτηγών. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα φορτηγό, που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Ιεράς Οδού έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό. Δύο άτομα έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

 

Στη λεωφόρο Κηφισίας, η κατάσταση μέχρι στιγμής, είναι καλύτερη, με τους οδηγούς να είναι «κολλημένοι» κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και του Χαλανδρίου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δυσκοιλιότητα: Τι να φάτε αν έχετε μέρες να πάτε τουαλέτα, σύμφωνα με ειδικούς

33χρονος με καρκίνο του εντέρου αποκαλύπτει το σύμπτωμα που είχε 2 χρόνια πριν τη διάγνωση: «Έβγαιναν συνέχεια αρνητικά τα ...

Λογαριασμοί ρεύματος 2026: Νέος οδηγός για να εξασφαλίσετε έκπτωση έως 70% – Τι πρέπει να κάνετε

Αγρότες: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση -Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:39 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Στις 10:30 στη Ριτσώνα το «τελευταίο αντίο» – Ποιος θα εκφωνήσει τον επικήδειο και τι έχει ζητήσει η οικογένειά του

Σήμερα, στις 10:30 θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη στη Ριτσώνα. Ο δημοσιογράφος πέθανε ...
09:29 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κηφισός: «Γολγοθάς» των οδηγών στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα καθόδου – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (8/1), έπειτα από σοβαρό τροχαίο α...
08:47 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

«Μπλακ άουτ» στα FIR Αθηνών: «Δεν υπήρξε καμία παρεμβολή – Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα» – Τι είπε ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Την πεποίθηση ότι το black out στο FIR Αθηνών δεν σχετίζεται με παρεμβολές ή κακόβουλη ενέργει...
07:54 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου λόγω ισχυρών ανέμων – Ποια δρομολόγια εκτελούνται

Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που πνέουν σε πολλές θ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι