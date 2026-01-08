Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός έπειτα από σύγκρουση φορτηγών – Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά

Αφόρητη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (08/01), έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ύψος της Ιεράς οδού, ενώ την ίδια ώρα οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Αναλυτικά, μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως σε αυτό της καθόδου, από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, λόγω της σύγκρουσης των δύο φορτηγών. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα φορτηγό, που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Ιεράς Οδού έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό. Δύο άτομα έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, η κατάσταση μέχρι στιγμής, είναι καλύτερη, με τους οδηγούς να είναι «κολλημένοι» κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και του Χαλανδρίου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

