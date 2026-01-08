Γιάνης Βαρουφάκης: «Θύελλα» αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις του για τα ναρκωτικά – Η εισαγγελική παρέμβαση και η απάντηση του

Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη για τα ναρκωτικά, οι οποίες προκάλεσαν και «θύελλα» αντιδράσεων.

Η Εισαγγελία, στην οποία διαβιβάστηκε το σχετικό βίντεο από τη συνέντευξη Βαρουφάκη, διέταξε έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχουν διαπραχθεί αδικήματα, όπως αυτό της πρόκλησης χρήσης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών.

Σημειώνεται ότι ο κ. Βαρουφάκης μιλώντας στο podcast της Γάιας Μερκούρη και του Δημήτρη Πετρίχου, είπε ότι στο παρελθόν έχει κάνει μία φορά χρήση ecstasy.

Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι «δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα» και πρόσθεσε:

«Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Οι δηλώσεις αυτές άνοιξαν τον «Ασκό του Αιόλου» με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη να τού επιτίθεται σφοδρά, ενώ στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν και άλλοι πολιτικοί, δημοσιογράφοι κλπ.

Σε συνέντευξή του χθες στο OPEN κα την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» και στον απόηχο των αντιδράσεων, ο Γιάνης Βαρουφάκης προσπάθησε να εξηγήσει γιατί είπε όσα είπε σχετικά με το ecstacy. Κύριο επιχείρημά του είναι ότι θέλησε να επικοινωνήσει με ειλικρίνεια με τα νέα παιδιά και όχι να τα τρομοκρατήσει «καθώς αυτό δεν λειτουργεί», ενώ υποστήριξε πως «η πραγματικά μάστιγα είναι ο εθισμός στα ναρκωτικά και πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειλικρίνεια».

«Το να τρομοκρατείς τα παιδιά γνωρίζουμε ότι δεν δουλεύει. Η καταστολή έχει αντίθετα αποτελέσματα. Η πραγματική μάστιγα είναι ο εθισμός στα ναρκωτικά και πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειλικρίνεια» τόνισε αρχικά ο Γιάνης Βαρουφάκης και συμπλήρωσε:

«Μεταφέρεις μια δική σου εμπειρία πριν από 35 χρόνια που σου προκάλεσε πονοκέφαλο και λες «όχι» σε αυτό. Το θέμα είναι πώς μιλάμε στα νέα παιδιά. Με ειλικρίνεια ή τρομοκρατώντας τα; Όταν λες την αλήθεια τα παιδιά σε ακούνε».

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «είπα ότι ήταν ευχάριστο, καθώς ο κόσμος που το κάνει δεν το κάνει επειδή είναι δυσάρεστο. Το πρόβλημα είναι η εξάρτηση» και υποστήριξε ότι «το δικό μου κήρυγμα για τα ναρκωτικά είναι ότι η εξάρτηση είναι ο Σατανάς».

Η ανάρτηση Βαρουφάκη

Μέσω social media ήρθε η πρώτη αντίδραση του Γιάνη Βαρουφάκη, μετά την γνωστοποίηση της είδησης ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ξεκινά προκαταρκτική έρευνα μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής του ΜέΡΑ25 για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

«Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε πίσω, στα πέτρινα χρόνια των 50s. Δεν θα τους αφήσουμε», γράφει ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Μας πάνε στα πέτρινα χρόνια των 50s. Δεν θα τους αφήσουμε! pic.twitter.com/svGaLE0eM7 — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) January 7, 2026

«Υποκρισία: Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία»

Νωρίτερα, ο κ. Βαρουφάκης ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδας Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους».

Αναλυτικά, ο Γ.Γ. του ΜέΡΑ25 έγραψε τα εξής:

«Υποκρισία: Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία Στην χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδας Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους. Οι νέοι όμως άνθρωποι άκουσαν εκείνο που έπρεπε, εκτιμώντας την μη συμμόρφωση του ΜέΡΑ25 στον καθωσπρεπισμό που περιβάλει τις μαφίες που μας κυβερνούν. Με άκουσαν να τους μιλώ για το μείζον πρόβλημα που είναι η εξάρτηση, την οποία εγγυάται το κράτος καταστολής των Αδώνιδων και των Χρυσοχοΐδηδων που, όσο πιο πολύ φυλακίζει χρήστες, τόσο πιο ψηλά στέλνει τις τιμές των ουσιών και τόσο μεγαλύτερα κέρδη εξασφαλίζει στις ναρκο-μαφίες. Οι νέοι άνθρωποι ευτυχώς εκτιμούν την ειλικρίνειά μας και τις πολιτικές του ΜέΡΑ25 για το μέγα θέμα των ναρκωτικών – πάγιες πολιτικές που αποτελούν εφιάλτη για τις ναρκο-μαφίες καθώς θα εξανέμιζαν τα κέρδή τους. Και, ναι, οι νέοι άνθρωποι περιφρονούν τους υποκριτές που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι διεξάγουν «πόλεμο» εναντίον των ναρκωτικών την ώρα που οι πολιτικές τους κρατούν την νεολαία δέσμια των ναρκο-εμπόρων. Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε μια χώρα που η χρεοκοπία των πολλών συγκαλύπτεται από το fake Greek success story, είναι λογικό η υποκρισία και το ψέμα να μεσουρανούν και το πολιτικό προσωπικό να επιδίδεται σε μανιασμένη δαιμονοποίηση όσων αντιστέκονται. Το ΜέΡΑ25 τους κάθεται στο λαιμό επειδή αντιστέκεται χωρίς να λογαριάζει το “πολιτικό κόστος”. Να το συνηθίσουν. Έτσι θα συνεχίσουμε».

Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Και πολύ ευγενής ήμουν… Ένας βλάκας και μισός είναι

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας την Τετάρτη (7/1) στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, αναφέρθηκε και στα όσα είπε σε συνέντευξή του ο Γιάνης Βαρουφάκης και τόνισε:

«Το βίντεο του κ. Βαρουφάκη είμαι βέβαιος ότι έχει και ποινικά χαρακτηριστικά. Διότι ένας άνθρωπος που καλώς ή κακώς κάνει γκελ στη νεολαία, που είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου, που είναι πολιτικός αρχηγός βγήκε και είπε ότι πήρε ecstasy και ήταν η πιο καταπληκτική εμπειρία και χόρευε επί 16 ώρες. Αν αύριο ένα παιδί που συμπαθεί τον Βαρουφάκη πάρει ένα χαπάκι και πεθάνει; Έχουμε καταγεγραμμένους θανάτους ακόμη και με μισό χάπι. Είπε λοιπόν, στα παιδιά μας πάρτε ecstasy, το βλέπετε λογικό; Πουθενά δεν είπε ότι έκανε λάθος. Ενοχλήθηκαν κάποιοι που τον είπα καραγκιόζη; Και πολύ ευγενής ήμουν. Ένας βλάκας και μισός είναι…». https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2026/01/2026-01-07-Άδωνις-Γεωργιάδης-Χατζηνικολάου.mp3

Παύλος Μαρινάκης: Αηδία και ντροπή

Δριμεία κριτική εξαπέλυσε ο Kυβερνητικός Eκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απέναντι στον Γιάνη Βαρουφάκη.

«Νομίζω ότι η λέξη ντροπή είναι επιεικής. Αηδία, ντροπή. Είναι κάτι αποκρουστικό. Δεν το πίστευα μέχρι να το δω», ανέφερε χαρακτηριστικά σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο MEGA.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν χάσει παιδιά από τα ναρκωτικά, φίλοι που έχουν χάσει φίλους τους, παιδιά τα οποία παλεύουν, άνθρωποι που παλεύουν για να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους -είναι αξιέπαινοι- και υπάρχουν και γονείς που δεν θα κοιμηθούν πολλά βράδια για τα δικά τους παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός είχε τις τύχες της οικονομίας της χώρας μας, με απόφαση ενός άλλου ανθρώπου, του κυρίου Τσίπρα. Για να καταλάβουμε τι πήγαμε να πάθουμε. Αλλά αφήνω στην άκρη αυτούς όλους και κυρίως τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί είναι ατομική η δήλωση, δεν συμπαρασύρει και επιλογές προ δεκαετίας, αλλά είναι σημαντικό να θυμίσουμε ποιος αποφάσιζε για την οικονομία της χώρας μας», σημείωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «τον αφήνουμε στην άκρη και απευθύνομαι σε όλους αυτούς τους γονείς και σε όλα αυτά τα παιδιά, καμία μάχη δεν είναι χαμένη. Να παλέψουν, να αναζητήσουν τους φορείς οι οποίοι μπορούν να τους υποστηρίξουν και να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους. Όχι, δεν υπάρχει καλό ναρκωτικό. Το ναρκωτικό σκοτώνει, έστω και η δοκιμή μπορεί να σου τελειώσει τη ζωή. Όλα αυτά πρέπει όλοι μαζί, σε όποιο κόμμα και αν ανήκουμε, στη δεξιά, στην αριστερά, στο κέντρο, ως κοινωνία, να τα απομονώσουμε και τέτοιες φωνές να τις στείλουμε στο περιθώριο».

Για την ποινική διερεύνηση των δηλώσεων Βαρουφάκη

«Κοιτάξτε, μπορεί να ερευνηθεί νομικά μία έμμεση προτροπή σε κάτι τέτοιο, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και πολιτικό φορέα. Είναι οριακό νομικά, σίγουρα, πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά είναι κάτι παραπάνω από αποκρουστικό και χυδαίο και επικίνδυνο. Το κυριότερο είναι το επικίνδυνο», υπογράμμισε.

«Εμείς δεν θα μπλέξουμε σε αυτό, υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Η αξιολόγηση θα γίνει από τις εισαγγελικές αρχές. Δεν γνωρίζω εάν είναι ποινικό. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω εγώ τον εισαγγελέα και αν πω την άποψή μου -έχω άποψη εκ του επαγγέλματός μου- δεν θεωρώ ότι θεσμικά είναι σωστό, γιατί είναι σαν να προτρέπω την Δικαιοσύνη εκπροσωπώντας μία άλλη εξουσία, την εκτελεστική εξουσία τι να κάνει. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς ξέρουν καλύτερα από εμάς», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

Πλεύρης: Αδικούμε τον Καραγκιόζη όταν τον συγκρίνουμε με τον Βαρουφάκη

Σφοδρή επίθεση στον Γιάνη Βαρουφάκη εξαπέλυσε ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι η σύγκριση του πρώην υπουργού με τον Καραγκιόζη αδικεί τον δεύτερο.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη για τη χρήση ναρκωτικών, ο κ. Πλεύρης τον χαρακτήρισε «απαράδεκτο» και «χυδαίο». «Του αρέσει να κάνει χόρτο, όπως είπε, και έχει πάρει και ecstasy. Αντί να το βγάλει ως αποτρεπτικό, το παρουσίασε ως “πόσο ωραία αισθάνθηκε”, ανέφερε στο Action 24.

«Διαφωνώ σε ένα πράγμα με τον κ. Γεωργιάδη. Τον είπε Καραγκιόζη. Αδικούμε τον Καραγκιόζη αν τον παρομοιάζουμε με τον Βαρουφάκη. Ο Καραγκιόζης είναι μία συμπαθής προσωπικότητα που δεν έβλαψε ποτέ την πατρίδα του, ο Βαρουφάκης μάλλον λόγω των εξαρτήσεων και των εμμονών του Γιάνη με το ένα νι, στοίχισε πολύ στην πατρίδα. Άρα να μην συγκρίνουμε τον Καραγκιόζη με τον Βαρουφάκη γιατί αδικούμε τον Καραγκιόζη», τόνισε.