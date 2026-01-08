Νότια Αφρική: Σκοτώθηκε 32χρονος που έκανε άλμα με wingsuit στο Table Mountain – Έπεσε σε βράχους με ταχύτητα 200 χλμ/ώρα

Ένας από τους καλύτερους αθλητές wingsuit στον κόσμο σκοτώθηκε αφού βουτήξε από το Table Mountain και έπεσε σε βράχους με ταχύτητα 200 χλμ/ώρα.

Ο 32χρονος Μπρένταν Γουάινσταϊν δεν κατάφερε να προσγειωθεί και εθεάθη από τουρίστες να πέφτει σε μεγάλους βράχους κοντά σε ένα δημοφιλές μονοπάτι πεζοπορίας.

Ο Αμερικανός, ο οποίος αφήνει πίσω τη σύντροφό του Κίβια Μάρτινς και τον νεογέννητο γιο του Άιγκερ – ταξίδεψε μόνος του στο Κέιπ Τάουν για να πραγματοποιήσει τη δύσκολη πτήση. Πιστεύεται ότι ο σταρ της Red Bull πήρε το τελεφερίκ για να φτάσει στην κορυφή, κρύβοντας το αλεξίπτωτο και τη στολή του από το προσωπικό, το οποίο θα τον είχε σταματήσει αν τα είχε δει.

Περπάτησε για 15 λεπτά μέχρι ένα σημείο όπου στο παρελθόν γίνονταν πτήσεις με wingsuit και φόρεσε τον εξοπλισμό του πριν βουτήξει από την άκρη περίπου στις 9 π.μ.

Δεκάδες πεζοπόροι, συμπεριλαμβανομένων Βρετανών και Αμερικανών τουριστών, άκουσαν φωνές από ψηλά και τον είδαν να προσκρούει καθώς ο Γουάινστιν έπεφτε πάνω σε βράχους.

Ο πολύ έμπειρος Γουάινσταϊν από τη Γιούτα των ΗΠΑ, είχε ολοκληρώσει πάνω από 1600 πτήσεις με wingsuit, 800 BASE jumps και 1000 άλματα με αλεξίπτωτο και ήταν παγκόσμιος ειδικός.

Αλλά η τύχη του έληξε το πρωί της Δευτέρας, όταν βούτηξε από το Table Mountain, ύψους 1.086 μέτρων, και έπεσε πάνω σε βράχους λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα αργότερα με ταχύτητα 200 χλμ/ώρα. Η ομάδα έρευνας και διάσωσης Wilderness Search & Rescue και οι δασοφύλακες του SanParks ειδοποιήθηκαν και έστειλαν ομάδες μαζί με ένα ελικόπτερο για να τον αναζητήσουν.

Ο τρομερά τραυματισμένος πιλότος βρέθηκε στις 10 π.μ. και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το Table Mountain σε ένα ασθενοφόρο που περιβαλλόταν από τουρίστες στον δρόμο από κάτω.

Ο πρώην αλεξιπτωτιστής της Νότιας Αφρικής, Τζεφ Άιλιφ, λέει ότι το άλμα ήταν εξαιρετικά τεχνικό και ότι ο Γουάινστιν φέρεται να είχε πάει απευθείας από τις ΗΠΑ στο σημείο χωρίς να συμβουλευτεί τους τοπικούς αθλητές άλματος βάσης.

Ο κ. Ayliffe είπε: «Δεν είχε επικοινωνήσει με καμία από τις τοπικές αδελφότητες άλματος από βάσεις για να τους μιλήσει σχετικά με αυτό το σημείο εξόδου, είναι ένα πολύ τεχνικό άλμα, ωστόσο, και είχε πολύ θλιβερές συνέπειες».

«Η τεχνική του ικανότητα είναι απίστευτη – έχει κάνει πολλά, πολλά άλματα. Αυτός είναι μόλις ο τρίτος θάνατός μας από BASE jumping στη Νότια Αφρική».