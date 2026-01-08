e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Προτελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα

Σύνοψη από το

  • Συνολικά 45.600.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 28.500 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Ιανουαρίου. Οι πληρωμές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 8 και 9 Ιανουαρίου, θα διατεθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους ως εφάπαξ ποσά, σε συνέχεια έκδοσης σχετικών αποφάσεων.
  • Η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει σε καταβολές 25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και 11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Έως και τις 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1.Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2.Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

