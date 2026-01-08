Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στο ύψος της Ιεράς οδού – Με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λ. Κηφισού – Οι πρώτες εικόνες

Μεγάλη δυσκολία αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στη Λεωφόρο Κηφισού, καθώς σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ δύο φορτηγών στο ύψος της Ιεράς οδού. Η κίνηση προς Πειραιά, ειδικά στο κομμάτι που περνά από το Αιγάλεω, διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, προκαλώντας ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οι αστυνομικές αρχές, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να απομακρύνουν τα οχήματα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα. Οι άνδρες της Τροχαίας προσπαθούν να επαναφέρουν την ομαλότητα στον δρόμο, με τις ενέργειες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

