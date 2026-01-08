Βενεζουέλα: Βίντεο από τις κηδείες των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στην αμερικανική επιχείρηση κατά Μαδούρο

Σύνοψη από το

  • Βίντεο από τις κηδείες στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, δημοσιοποίησαν χθες Τετάρτη, οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας.
  • Τουλάχιστον ένας άμαχος και 55 στρατιωτικοί από τη Βενεζουέλα και την Κούβα σκοτώθηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου.
  • Ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο δήλωσε ότι σωματοφύλακες του προέδρου Μαδούρο δολοφονήθηκαν «εν ψυχρώ» από τα αμερικανικά στρατεύματα κατά την επιχείρηση σύλληψης του αρχηγού του κράτους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Bίντεο από τις κηδείες στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, δημοσιοποίησαν χθες Τετάρτη, οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας.

Στα πλάνα φαίνονται συγγενείς με δάκρυα στα μάτια, φέρετρα καλυμμένα με την σημαία της Βενεζουέλας, τιμητικά αγήματα και στεφάνια με λουλούδια και φωτογραφίες των πεσόντων. Ο λόγος που εκφωνήθηκε στις τελετές αναφέρθηκε στο «θάρρος», την «ανδρεία», την «τιμή» και την «πίστη» των στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους.

«Αυτοί που πεθαίνουν για να υπερασπιστούν ζωή δεν μπορούν να χαρακτηριστούν νεκροί», αναφέρει κείμενο που συνοδεύει ένα από τα βίντεο, αναπαράγοντας στίχο γνωστού τραγουδιστή στη Βενεζουέλα, του Αλί Πριμέρα.

Τουλάχιστον ένας άμαχος και 55 στρατιωτικοί από τη Βενεζουέλα και την Κούβα σκοτώθηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου.

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο δήλωσε την Κυριακή ότι σωματοφύλακες του προέδρου Μαδούρο δολοφονήθηκαν «εν ψυχρώ» από τα αμερικανικά στρατεύματα, που βομβάρδισαν την πρωτεύουσας Καράκας και τοποθεσίες σε άλλες τρεις πολιτείες στο πλαίσιο της επιχείρησης για την σύλληψη του αρχηγού του κράτους.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

04:37 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

03:58 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

03:34 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

03:18 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

