Βενεζουέλα: Βίντεο από τις κηδείες των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στην αμερικανική επιχείρηση κατά Μαδούρο

Bίντεο από τις κηδείες στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, δημοσιοποίησαν χθες Τετάρτη, οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας.

Στα πλάνα φαίνονται συγγενείς με δάκρυα στα μάτια, φέρετρα καλυμμένα με την σημαία της Βενεζουέλας, τιμητικά αγήματα και στεφάνια με λουλούδια και φωτογραφίες των πεσόντων. Ο λόγος που εκφωνήθηκε στις τελετές αναφέρθηκε στο «θάρρος», την «ανδρεία», την «τιμή» και την «πίστη» των στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους.

El Ejército de Venezuela realizó este miércoles el funeral de los soldados que fallecieron durante el operativo militar de Estados Unidos en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa. Video: APTN pic.twitter.com/Zoj7X18R6m — NMás (@nmas) January 7, 2026

«Αυτοί που πεθαίνουν για να υπερασπιστούν ζωή δεν μπορούν να χαρακτηριστούν νεκροί», αναφέρει κείμενο που συνοδεύει ένα από τα βίντεο, αναπαράγοντας στίχο γνωστού τραγουδιστή στη Βενεζουέλα, του Αλί Πριμέρα.

Τουλάχιστον ένας άμαχος και 55 στρατιωτικοί από τη Βενεζουέλα και την Κούβα σκοτώθηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου.

Las Fuerzas Armadas venezolanas realizaron un funeral por los 24 soldados fallecidos durante el ataque estadounidense del 3 de enero, en el que fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. https://t.co/bIUirnXc5C pic.twitter.com/XbJT2ikxhS — ABC7 en Español (@abc7espanol) January 7, 2026

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο δήλωσε την Κυριακή ότι σωματοφύλακες του προέδρου Μαδούρο δολοφονήθηκαν «εν ψυχρώ» από τα αμερικανικά στρατεύματα, που βομβάρδισαν την πρωτεύουσας Καράκας και τοποθεσίες σε άλλες τρεις πολιτείες στο πλαίσιο της επιχείρησης για την σύλληψη του αρχηγού του κράτους.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP