Υπέρογκες ανατιμήσεις καταγγέλλουν οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών – Στο 60% το φορολογικό κόστος

Οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών μπορεί να ανέστειλαν την απεργία τους από αύριο Παρασκευή, ύστερα από τη συνάντηση τους με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ωστόσο η κινητοποίηση τους έφερε στην επιφάνεια το αυξημένο κόστος παραγωγής που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, που πληρώνουν 2 και 3 φορές πάνω το προϊόν από το χωράφι στο ράφι.

«Οι λαϊκές αγορές πλέον δεν αντέχουν αυτό που γίνεται με το θέμα της φορολογίας και της απαξίωσης του κλάδου μας», καταγγέλλει πωλητής στο σχετικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 που αφορά την… αισχροκέρδεια των μεσαζόντων.

Οι πολίτες, που τα τελευταία χρόνια είναι αντιμέτωποι με την παρατεταμένη ακρίβεια και κόβουν ακόμη και από τα βασικά για να περάσουν τον μήνα τους, έρχονται αντιμέτωποι με υπέρογκες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής.

Από το χωράφι στο ράφι – Διπλάσιες και τριπλάσιες ανατιμήσεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συναντάμε τις εξής ανατιμήσεις από τη χοντρική αγορά στην τελική τιμή των προϊόντων στα ράφια των λαϊκών αγορών και των πολυκαταστημάτων:

Προϊόν Παραγωγός Λαϊκή Αγορά Σούπερ Μάρκετ Τοματίνια (β΄ διαλογής) 0,25€ 1€ 3€ Τομάτες 0,60€ 1,20€ 1,80€ Λεμόνια 0,60€ 1,10€ 1,60€ – 1,80€ Μαρούλια 0,40€ 0,80€ 1€ Αγγούρια 0,30€ – 0,40€ 0,60€ 1€ Αχλάδια (κρυστάλλια) 0,80€ 1,50€ 2,30€ Ακτινίδια 1,70€ 2,50€ 3€ Μήλα (στάρκιν) 0,60€ 1,20€ 2€ Πορτοκάλια 0,40€ 0,80€ 1,20€

Συγκεκριμένα, τη μερίδα του λέοντος στο αυξημένο αγροτικό κόστος, με 6€ στα 10€ έχουν τα έξοδα για:

Καύσιμα

Μεταφορές

Αποθήκευση

Ενέργεια

Οι αγρότες πάντως μετά από 4ημηνη εξαντλητική διαπραγμάτευση με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο συμφώνησαν στην ενίσχυση του θεσμού λειτουργίας των λαϊκών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.