Υπέρογκες ανατιμήσεις καταγγέλλουν οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών – Στο 60% το φορολογικό κόστος

Σύνοψη από το

  • Οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών ανέστειλαν την απεργία τους, αλλά ανέδειξαν το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις διπλάσιες και τριπλάσιες ανατιμήσεις που πληρώνουν οι καταναλωτές από το χωράφι στο ράφι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τοματίνια που πωλούνται από 0,25€ σε 3€.
  • Το 60% του αυξημένου αγροτικού κόστους αφορά καύσιμα, μεταφορές, αποθήκευση και ενέργεια.
  • Μετά από διαπραγματεύσεις, οι αγρότες συμφώνησαν με τον υπουργό Ανάπτυξης για την ενίσχυση των λαϊκών αγορών και τη διευκόλυνση νέων πωλητών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

λαϊκές αγορές συγκέντρωση

Οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών μπορεί να ανέστειλαν την απεργία τους από αύριο Παρασκευή, ύστερα από τη συνάντηση τους με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ωστόσο η κινητοποίηση τους έφερε στην επιφάνεια το αυξημένο κόστος παραγωγής που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, που πληρώνουν 2 και 3 φορές πάνω το προϊόν από το χωράφι στο ράφι.

«Οι λαϊκές αγορές πλέον δεν αντέχουν αυτό που γίνεται με το θέμα της φορολογίας και της απαξίωσης του κλάδου μας», καταγγέλλει πωλητής στο σχετικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 που αφορά την… αισχροκέρδεια των μεσαζόντων.

Οι πολίτες, που τα τελευταία χρόνια είναι αντιμέτωποι με την παρατεταμένη ακρίβεια και κόβουν ακόμη και από τα βασικά για να περάσουν τον μήνα τους, έρχονται αντιμέτωποι με υπέρογκες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής.

Από το χωράφι στο ράφι – Διπλάσιες και τριπλάσιες ανατιμήσεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συναντάμε τις εξής ανατιμήσεις από τη χοντρική αγορά στην τελική τιμή των προϊόντων στα ράφια των λαϊκών αγορών και των πολυκαταστημάτων:

Προϊόν Παραγωγός Λαϊκή Αγορά Σούπερ Μάρκετ
Τοματίνια (β΄ διαλογής) 0,25€ 1€ 3€
Τομάτες 0,60€ 1,20€ 1,80€
Λεμόνια 0,60€ 1,10€ 1,60€ – 1,80€
Μαρούλια 0,40€ 0,80€ 1€
Αγγούρια 0,30€ – 0,40€ 0,60€ 1€
Αχλάδια (κρυστάλλια) 0,80€ 1,50€ 2,30€
Ακτινίδια 1,70€ 2,50€ 3€
Μήλα (στάρκιν) 0,60€ 1,20€ 2€
Πορτοκάλια 0,40€ 0,80€ 1,20€

Συγκεκριμένα, τη μερίδα του λέοντος στο αυξημένο αγροτικό κόστος, με 6€ στα 10€  έχουν τα έξοδα για:

  • Καύσιμα
  • Μεταφορές
  • Αποθήκευση
  • Ενέργεια

Οι αγρότες πάντως μετά από 4ημηνη εξαντλητική διαπραγμάτευση με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο συμφώνησαν στην ενίσχυση του θεσμού λειτουργίας των λαϊκών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο αν δεν θέλει να πάει; Ειδικός ανατρέπει τα όσα πιστεύουμε

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

Σκόπελος: Στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης με κινηματογραφική λάμψη για τους Γερμανούς

Καλαφάτης: Φέρνουμε την τεχνολογία σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:18 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Η εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες – Στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα η τιμή για το αγροτικό ρεύμα

Παρακολουθήστε απευθείας τις ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων που αφορούν στους αγρ...
09:50 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Σπίτι με ενοίκιο 50 ευρώ τον μήνα

Οι πρωτοβουλίες που ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών για το πρόβλημα της στέγασης εργαζομένων...
09:40 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Έλεγχοι ΑΙ για την ακρίβεια

Ένα υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων στήνεται αυτές τις ημέρες από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπ...
08:46 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Επιδόματα μητρότητας 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή για το νέο έτος και ποιους θα αφορά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα πίστωση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας)...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι