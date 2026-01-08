Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής

Η Παρί σημείωσε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη και έφτασε τις 7 νίκες σε 20 αγωνιστικές (7-13), αφήνοντας τους Τούρκους στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.

Λίγο αργότερα, στο ίδιο ρεκόρ ανέβηκε και η Μπάγερν Μονάχου, που επικράτησε εντός έδρας της Μπασκόνια, φτάνοντας κι αυτή στις 7 νίκες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής:

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80

Μονακό – Παρτίζαν 101-84

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 89-106

Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 69-80

Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai Basketball 85-60

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83

Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79

Αναντολού Εφές – Παρί 79-84

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 96-89

Η βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 8/1

18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Βαλένθια – Μονακό

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3