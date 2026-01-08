Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής

Σύνοψη από το

  Η Παρί σημείωσε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη και έφτασε τις 7 νίκες σε 20 αγωνιστικές (7-13), αφήνοντας τους Τούρκους στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.
  Λίγο αργότερα, στο ίδιο ρεκόρ ανέβηκε και η Μπάγερν Μονάχου, που επικράτησε εντός έδρας της Μπασκόνια, φτάνοντας κι αυτή στις 7 νίκες.
  Ολοκληρώθηκε η 20ή αγωνιστική της Euroleague με σημαντικά αποτελέσματα, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής

Η Παρί σημείωσε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη και έφτασε τις 7 νίκες σε 20 αγωνιστικές (7-13), αφήνοντας τους Τούρκους στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.

Λίγο αργότερα, στο ίδιο ρεκόρ ανέβηκε και η Μπάγερν Μονάχου, που επικράτησε εντός έδρας της Μπασκόνια, φτάνοντας κι αυτή στις 7 νίκες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής:

  • Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80
  • Μονακό – Παρτίζαν 101-84
  • Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 89-106
  • Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai Basketball 85-60
  • Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87
  • Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
  • Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79
  • Αναντολού Εφές – Παρί 79-84
  • Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 96-89

Η βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 8/1

  • 18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε
  • 21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
  • 21:30 Βαλένθια – Μονακό
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή 9/1

  • 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας
  • 21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές
  • 21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

  • 19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

01:55 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

