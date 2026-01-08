Ευγενία Σαμαρά: Η κρίση ηλικίας στα 30 και η «απελευθέρωση» της όταν προχώρησε σε κατάψυξη ωαρίων

Στην ηλικιακή κρίση που αντιμετώπισε στα 30 της και στο αίσθημα απελευθέρωσης που ένιωσε όταν προχώρησε σε κατάψυξη ωαρίων αναφέρθηκε η γνωστή ηθοποιός Ευγενία Σαμαρά, σε συνέντευξη της που παραχώρησε στην εφημερίδα «Το Βήμα» και τη δημοσιογράφο, Έρη Βαρδάκη.

«Στα 30 μου, έπαθα μία κρίση ηλικίας. Είχε να κάνει κυρίως με το θέμα της μητρότητας. Προσωπικά, απελευθερώθηκα όταν έκανα κατάψυξη ωαρίων. Ούτως ή άλλως, αισθάνομαι πολύ μικρή, ότι έχω όλη τη ζωή μπροστά μου, γιατί ξυπνάω και λέω “Τι καινούργιο θα μου φέρει σήμερα η μέρα;”. Και αυτό είναι δείγμα νεότητας, όχι απαραίτητα ηλικιακής, αλλά ψυχικής», δήλωσε η Ευγενία Σαμαρά.

Η δημοφιλής ηθοποιός, μεταξύ άλλων, τόνισε πως ακόμα νιώθει πολύ νέα, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της ζωής της: «Το πραγματικό νόημα βρίσκεται αλλού. Και τι εννοώ; Ότι εάν αύριο χαθούν όλα όσα έχω σήμερα, εγώ δεν θα πεθάνω. Αν είναι να “τελειώσω” επειδή μια παράσταση που παίζω δεν πετύχει ή επειδή θα χωρίσω με τον σύντροφό μου, τότε κάτι πάει στραβά μέσα μου. Αν μπορώ να υπάρξω όταν τα έχω χάσει όλα και να βρω ξανά τη ζωή μου, τότε, ναι, είμαι σε έναν καλό δρόμο. Να βρίσκω το νόημα μέσα μου λοιπόν, να μην ετεροκαθορίζομαι», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από έναν μήνα περίπου έγινε γνωστό ότι η Ευγενία Σαμαρά χώρισε οριστικά από τον σύντροφό της, Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, μετά τη δεύτερη ευκαιρία που είχαν δώσει στη σχέση τους.

Δείτε το βίντεο