Μάρκος Σεφερλής: Δείτε τον να πανηγυρίζει με τον γιο του το κρίσιμο τρίποντο του Ουόκαπ στο ΣΕΦ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μάρκος Σεφερλής, γνωστός για τα «ερυθρόλευκα» αισθήματά του, παρακολούθησε τον πρώτο τελικό της Greek Basketball League στο ΣΕΦ, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Η κάμερα της ΕΡΤ τον κατέγραψε να πανηγυρίζει με τον γιο του το κρίσιμο τρίποντο του Τόμας Ουόκαπ, το οποίο διαμόρφωσε το σκορ σε 80-73 και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του Ολυμπιακού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μάρκος Σεφερλής, γνωστός για τα «ερυθρόλευκα» αισθήματά του, βρέθηκε χθες στις κερκίδες του ΣΕΦ για τον πρώτο τελικό της Greek Basketball League.
  • Η κάμερα της ΕΡΤ τον κατέγραψε να πανηγυρίζει μαζί με τον γιο του το κρίσιμο τρίποντο του Τόμας Ουόκαπ, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα.
  • Ο δημοφιλής κωμικός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, κάνοντας μάλιστα χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια του ότι με αυτό το τρίποντο «έληξε το ματς».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Καθώς ο Μάρκος Σεφερλής δεν κρύβει τα «ερυθρόλευκα» αισθήματα του, βρέθηκε χθες Τετάρτη στις κερκίδες του ΣΕΦ στον πρώτο τελικό της Greek Basketball League για να παρακολουθήσει το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης που έδωσε τη νίκη με 82-76 στην αγαπημένη του ομάδα η κάμερα της ΕΡΤ τον κατέγραψε να πανηγυρίζει μαζί με τον γιό του το κρίσιμο για την τελική έκβαση τρίποντο του Τόμας Ουόκαπ.

Ο γνωστός ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του όταν ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» ευστόχησε από τα 6,75 μ., διαμορφώνοντας το 80-73 και βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη του Ολυμπιακού, που του δίνει το προβάδισμα με 1-0 στη «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου στην GBL.

Όπως φαίνεται μάλιστα στο στιγμιότυπο ο δημοφιλής κωμικός κάνει πανηγυρίζοντας και χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια του ότι με αυτό το τρίποντο «έληξε το ματς».

Δείτε το βίντεο:

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