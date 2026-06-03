Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της έγινε δύο μηνών – Η τρυφερή φωτογραφία στο Instagram

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, καθώς η κόρη της συμπλήρωσε δύο μήνες ζωής. Η γνωστή παρουσιάστρια εξέφρασε την ανυπομονησία της για αυτή τη μηνιαία φωτογράφιση και κατά τη διάρκεια της εκπομπής της.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου έγινε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, δύο μηνών και η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της ως μητέρα.
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε στο Instagram φωτογραφία της μικρής, η οποία φαίνεται ξαπλωμένη πάνω σε απαλή κουβέρτα, δίπλα σε αναμνηστική κάρτα που γράφει «2 Months Old», για τη συμπλήρωση δύο μηνών από τη γέννησή της.
  • Η παρουσιάστρια είχε αναφέρει νωρίτερα στην εκπομπή της ότι ανυπομονούσε να γυρίσει στο σπίτι για να ετοιμάσει τη μηνιαία φωτογράφηση της κόρης της, λέγοντας: «Σήμερα η κόρη μου γίνεται 2 μηνών, ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι μετά γιατί έχω πάρει αυτές τις καρτούλες για τη φωτογράφηση που κάνουν κάθε μήνα, της έχω κάνει και ανά εβδομάδα. Να της βάλω ωραίο ρουχαλάκι να της κάνω ανάλογα….».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου συμπλήρωσε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, δύο μήνες ζωής και η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της ως μητέρα.

Λίγες ώρες μετά το τέλος της εκπομπής της, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της μικρής, θέλοντας να κρατήσει ως ανάμνηση τη συγκεκριμένη ημέρα.

Στη φωτογραφία, η κόρη της παρουσιάστριας φαίνεται ξαπλωμένη πάνω σε μια απαλή κουβέρτα. Δίπλα της βρίσκεται μια αναμνηστική κάρτα, στην οποία αναγράφεται «2 Months Old», σηματοδοτώντας τη συμπλήρωση δύο μηνών από τη γέννησή της.

Η παρουσιάστρια είχε μιλήσει νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, για την ανυπομονησία της να επιστρέψει στο σπίτι και να ετοιμάσει τη μηνιαία φωτογράφηση της κόρης της.

«Σήμερα η κόρη μου γίνεται 2 μηνών, ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι μετά γιατί έχω πάρει αυτές τις καρτούλες για τη φωτογράφηση που κάνουν κάθε μήνα, της έχω κάνει και ανά εβδομάδα. Να της βάλω ωραίο ρουχαλάκι να της κάνω ανάλογα….», είπε η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, με τη Δάφνη Μπόκοτα να απαντάει χιουμοριστικά: «Εμένα σήμερα ο γιος μου μπαίνει στον στρατό».

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ