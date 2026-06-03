Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της έγινε δύο μηνών – Η τρυφερή φωτογραφία στο Instagram

Η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου συμπλήρωσε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, δύο μήνες ζωής και η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της ως μητέρα.

Λίγες ώρες μετά το τέλος της εκπομπής της, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της μικρής, θέλοντας να κρατήσει ως ανάμνηση τη συγκεκριμένη ημέρα.

Στη φωτογραφία, η κόρη της παρουσιάστριας φαίνεται ξαπλωμένη πάνω σε μια απαλή κουβέρτα. Δίπλα της βρίσκεται μια αναμνηστική κάρτα, στην οποία αναγράφεται «2 Months Old», σηματοδοτώντας τη συμπλήρωση δύο μηνών από τη γέννησή της.

Η παρουσιάστρια είχε μιλήσει νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, για την ανυπομονησία της να επιστρέψει στο σπίτι και να ετοιμάσει τη μηνιαία φωτογράφηση της κόρης της.

«Σήμερα η κόρη μου γίνεται 2 μηνών, ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι μετά γιατί έχω πάρει αυτές τις καρτούλες για τη φωτογράφηση που κάνουν κάθε μήνα, της έχω κάνει και ανά εβδομάδα. Να της βάλω ωραίο ρουχαλάκι να της κάνω ανάλογα….», είπε η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, με τη Δάφνη Μπόκοτα να απαντάει χιουμοριστικά: «Εμένα σήμερα ο γιος μου μπαίνει στον στρατό».