Τουρκικά ΜΜΕ: Σενάρια περί αμερικανικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη – Γιατί «αγχώνεται» η Άγκυρα

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Στο μικροσκόπιο του τουρκικού Τύπου βρίσκεται για ακόμη μια φορά η Αλεξανδρούπολη, με τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις συζητήσεις γύρω από την πρωτεύουσα του Έβρου.

Το δίκτυο A Haber αποτυπώνει την ανησυχία της Άγκυρας, η οποία καταγράφει κάθε στρατιωτική εξέλιξη μόλις 40 χιλιόμετρα από τα σύνορά της.

Το έναυσμα των τουρκικών δημοσιευμάτων

Αφορμή για το νέο ενδιαφέρον των τουρκικών ΜΜΕ στάθηκε η πρόσφατη επίσκεψη της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην Αλεξανδρούπολη.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης επιθεώρησε τις στρατιωτικές υποδομές και υπογράμμισε τη «ζωτική και στρατηγική σημασία» που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην περιοχή.

«Περίμενα το ταξίδι αυτό με μεγάλη προσμονή όχι μόνο επειδή είναι επιτακτικής σημασίας όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, αλλά και για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας», είχε σημειώσει η Γκίλφοϊλ.

Το γεγονός αυτό πυροδότησε εκ νέου αναλύσεις στον τουρκικό Τύπο, ο οποίος αναπαράγει εκτιμήσεις για το αν οι εγκαταστάσεις logistics και μεταγωγών που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν μελλοντικά να μετεξελιχθούν σε μια πιο μόνιμη, διευρυμένη στρατιωτική δομή, στα πρότυπα της βάσης στη Σούδα της Κρήτης.

Η Αλεξανδρούπολη ως «παράκαμψη»

Οι Τούρκοι αναλυτές, σύμφωνα με το A Haber, βλέπουν τη ραγδαία γεωπολιτική αναβάθμιση της περιοχής, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως σημειώνει το σχετικό δημοσιεύμα της τουρκικής εφημερίδας, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Αλεξανδρούπολης για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ είναι ότι:

Προσφέρει μια εναλλακτική εφοδιαστική διαδρομή προς τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Ευρώπη.

προς τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Ευρώπη. Επιτρέπει την πραγματοποίηση στρατιωτικών αποστολών παρακάμπτοντας τα Στενά του Βοσπόρου και του Ελλησπόντου (Δαρδανέλλια).

Οι εγκαταστάσεις

Παρά τη δραματοποίηση που επιχειρούν συχνά τα τουρκικά μέσα, το ίδιο το δημοσίευμα αναγκάζεται να διευκρινίσει το πραγματικό νομικό καθεστώς της αμερικανικής παρουσίας, ξεκαθαρίζοντας τη φύση των διμερών αμυντικών συμφωνιών (MDCA).

«Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν ανεξάρτητη ή κυρίαρχη αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη. Οι εγκαταστάσεις ανήκουν αποκλειστικά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και το αμερικανικό προσωπικό τις χρησιμοποιεί περιοδικά στο πλαίσιο των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών», γράφει το A Haber.

Μάλιστα, γίνεται υπενθύμιση πως το Πεντάγωνο είχε διαψεύσει παλαιότερα σενάρια περί «αποχώρησης των ΗΠΑ από την Αλεξανδρούπολη», ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσηλωμένη στη χρήση των ελληνικών υποδομών.

Στενή παρακολούθηση από την Άγκυρα

Το δημοσίευμα καταλήγει επισημαίνοντας ότι η εγγύτητα της Αλεξανδρούπολης με τα τουρκικά σύνορα (περίπου 40 χιλιόμετρα) καθιστά κάθε κίνηση, μεταφορά θωρακισμένων μονάδων ή logistics δραστηριότητα των ΗΠΑ, ένα ζήτημα που «κλειδώνει» μόνιμα στο ραντάρ της Άγκυρας, καθώς επηρεάζει τις ισορροπίες ασφαλείας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.