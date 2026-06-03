Τραμπ: Επιβεβαίωσε ότι αποκάλεσε «εντελώς τρελό» τον Νετανιάχου – «Δεν χρειάζεται να στείλουμε χερσαίες δυνάμεις» στο Ιράν

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Τις έντονες παρασκηνιακές τριβές ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, την ώρα που η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, έφερε στο φως ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια αποκλειστική και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξή του στη New York Post, ο Τραμπ επιβεβαίωσε την οργισμένη φραστική επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι θέτει σε κίνδυνο τις ευρύτερες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Παρά την έκρηξή του, ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος έσπευσε να υποβαθμίσει τη ρήξη, τονίζοντας τη χημεία τους ως ηγέτες σε περίοδο πολέμου, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη μιας ιστορικής συμφωνίας με την Τεχεράνη που θα αποτρέψει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Είναι εντελώς τρελός»

Μιλώντας στη New York Post για το νέο επεισόδιο του podcast «Pod Force One», ο Τραμπ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του Axios ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τη Δευτέρα χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό «εντελώς τρελό» (f@king crazy), απαιτώντας να σταματήσει τα πλήγματα στον Λίβανο.

«Ήμουν λίγο αναστατωμένος με το ότι πολεμάει συνεχώς με τον Λίβανο», εξήγησε.

Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν φέρει σε τέλμα τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιμένει να σταματήσει η στοχοποίηση της Χεζμπολάχ προκειμένου να υπογραφεί συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και, στη συνέχεια, για τη διάλυση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος επέμεινε ότι η μεταξύ τους σχέση παραμένει ισχυρή.

«Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά. Μου αρέσει πολύ ο Μπίμπι. Και συνεργάζομαι πολύ καλά μαζί του», δήλωσε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι ένας πρόεδρος σε περίοδο πολέμου. Είναι ένας πρωθυπουργός σε περίοδο πολέμου».

Trump on Axios report that he told Netanyahu “you’re f*cking crazy”: I did. I always get angry. I was a little bit perturbed at him, constantly fighting with Lebanon…. You know, at some point I said we’re going to stop this. pic.twitter.com/4c6Tpo1GkZ — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

«Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα υπήρχε Ισραήλ»

Σε περαιτέρω σχόλιά του στην New York Post, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα καυστικός, χλευάζοντας τους ισχυρισμούς ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον παρέσυρε στον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Με ξεγέλασε εκείνος; Εγώ είμαι αυτός που τον ξεκίνησε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. «Τον ξεκίνησα επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε [στο Ιράν] να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Μάλιστα, ο ίδιος έσπευσε να υπογραμμίσει τον καθοριστικό ρόλο των ΗΠΑ στην ίδια την επιβίωση του κράτους του Ισραήλ.

«Τώρα, αυτό αφορά το Ισραήλ, επειδή πιθανότατα θα ήταν το πρώτο που θα δεχόταν πλήγμα. Δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Σας λέω το εξής: αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα υπήρχε Ισραήλ αυτή τη στιγμή».

Trump: If there wasn’t me, there would be no Israel right now. pic.twitter.com/ECdYEttc5I — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Το πετρέλαιο, τα Στενά του Ορμούζ και οι ενδόμυχοι φόβοι για τις εκλογές

Αν και ο Λευκός Οίκος εκφράζει απογοήτευση για το γεγονός ότι το μέτωπο του Λιβάνου μπορεί να εκτροχιάσει τη συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει κατάληξη «αρκετά γρήγορα».

Μάλιστα, υπερθεμάτισε για τα ιστορικά υψηλά του χρηματιστηρίου, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική οικονομία είναι ανθεκτική, και απέρριψε τις προβλέψεις για εκτόξευση της τιμής του μαύρου χρυσού.

«Όλοι έλεγαν ότι θα πάει στα 300, στα 400 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 98 δολάρια το βαρέλι, αλλά αυτό δεν είναι μεγάλο τίμημα αν αναλογιστεί κανείς την πιθανότητα να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

Ένα μνημόνιο κατανόησης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ ακόμη και αυτή την εβδομάδα, ανακουφίζοντας την αγορά ενέργειας που οδήγησε σε άλμα των τιμών των καυσίμων και του πληθωρισμού.

Ωστόσο, έχουν σημειωθεί αρκετές καθυστερήσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια να παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Ημέρα Εργασίας (Labor Day), Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Αυτό θα σήμαινε ένα ολόκληρο καλοκαίρι με αυξημένες τιμές στα καύσιμα, γεγονός που πιθανόν θα πλήξει τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

«Δεν ξέρω. Θέλω να πω, νομίζω ότι θα μπορούσε [να παραμείνουν κλειστά έως την Labor Day], αλλά θεωρώ ότι είναι απίθανο. Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Πιστεύω ότι αυτό θα επιλυθεί αρκετά γρήγορα», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «εξελίσσονται ραγδαία» και υπογράμμισε: «δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο και πολλά άλλα καλά πράγματα πρόκειται να συμβούν».

Το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Οι δύο πλευρές, ΗΠΑ και Ιράν, προσπαθούν εδώ και εβδομάδες να τερματίσουν τη σύγκρουση μέσω διαπραγματεύσεων, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αρχικό ορίζοντα τεσσάρων εβδομάδων.

Μια κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ από τις 7 Απριλίου, αν και κατά τη διάρκεια αυτής της εκεχειρίας, τόσο ο ιρανικός όσο και ο αμερικανικός στρατός έχουν διακόψει το μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής κίνησης στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η ένταση κορυφώνεται στον Κόλπο.

Ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο 56χρονος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει «αναμιχθεί απολύτως» στη λήψη των αποφάσεων για τον τερματισμό του πολέμου και σημείωσε ότι «τρέφουν μεγάλο σεβασμό για εκείνον», ειδικά μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές της πρώτης ημέρας του πολέμου, κατά τις οποίες δολοφονήθηκε ο πατέρας του και τότε ανώτατος ηγέτης, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειάς του.

«Θα ήθελα να τον συναντήσω», είπε ο Τραμπ για τον Μοτζτάμπά.

«Θα ήθελα πολύ να τους συναντήσω όλους. Θα ήθελα να τον συναντήσω, και μάλλον θα συναντηθούμε κάποια στιγμή, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν όλα».

US President Donald Trump says he will probably meet with Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei at some point.#Trump #Iran pic.twitter.com/jVr6H74NMJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 3, 2026

«Δεν χρειάζονται χερσαίες δυνάμεις αυτή τη στιγμή»

Αναφερόμενος στην εναλλακτική στρατηγική των ΗΠΑ, ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχτηκε ότι βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση, ανάμεσα σε μια διπλωματική διευθέτηση και ένα καθοριστικό στρατιωτικό πλήγμα, προειδοποιώντας ότι «ο άλλος δρόμος δεν είναι ωραίος».

«Θα προτιμούσα να το κάνω με τον ωραίο τρόπο από ανθρωπιστική σκοπιά», δήλωσε χαρακτηριστικά στο podcast της NY Post.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι μια πολεμική εμπλοκή δεν θα απαιτούσε αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος.

«Δεν χρειάζονται χερσαίες δυνάμεις (boots on the ground) αυτή τη στιγμή. Εξαλείψαμε μεγάλο μέρος του στρατού τους μόνο με βομβαρδισμούς. Έπειτα από τρεις ημέρες ο στρατός τους είχε ουσιαστικά εξαλειφθεί. Και μετά, αν διαβάζεις τους New York Times, νομίζεις ότι τα πηγαίνουν φανταστικά».