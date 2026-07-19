Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα σε Κορωπί και Σπάτα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/7) σε χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα σε Κορωπί και Σπάτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Πριν από λίγο ενεργοποιήθηκε και το 112. Στο προειδοποιητικό μήνυμα καλούνται κάτοικοι και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, με τη φωτιά να μαίνεται κοντά στην Αττική Οδό.

Δείτε βίντεο από το Πυρκαγιά Ενημέρωση: