Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2026 – 2027: Ποιοι ΑΦΜ υποβάλουν από σήμερα αίτηση

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς , ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ του β΄κύκλου 2026-2027, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr με τους κωδικούς του taxisnet, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ της αιτούσας ή του αιτούντος.

Αναλυτικά:

Από σήμερα, 20 έως τις 21 Ιουλίου 2026 υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 3, 4 ή 5.

Από αύριο, 22 έως τις 23 Ιουλίου 2026 υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 6, 7, 8 ή 9.

Από τις 24 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου 2026 μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι κάτοχοι όλων των ΑΦΜ.

Η άντληση των περισσότερων στοιχείων για την αίτηση γίνεται αυτόματα από τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γονείς και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια των παιδιών. Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν ανάδοχοι γονείς, επίτροποι, δικαστικοί συμπαραστάτες και νόμιμοι εκπρόσωποι.

Επίσης επισημαίνεται πως η δράση απευθύνεται στους νόμιμους εκπροσώπους βρεφών, παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι επιθυμούν την ένταξη των ωφελουμένων στις αντίστοιχες δομές. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 393,5 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, και από εθνικούς πόρους μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.