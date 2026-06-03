Άρειος Πάγος: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για πρόεδρο και εισαγγελέα

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Στις κάλπες προσήλθαν οι δικαστές και οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, αλλά και οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας για να προεπιλέξουν τους συναδέλφους τους για τις θέσεις που πρόκειται να κενωθούν την 30ή Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα, με το πέρας του φετινού δικαστικού έτους, αποχωρεί η πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Μαζί αποχωρούν εννέα αντιπρόεδροι και πέντε αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου.

Συγκεκριμένα, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ανέδειξε κατά σειρά ψήφων τους εξής:

Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, 58

Σωκράτη Πλαστήρα, 48

Χρυσούλα Πλατιά, 51

Αλεξάνδρα Αποστολάκη, 43

Παvαγιώτη Βεvιζελέα, 40

Γεώργιo Σχoιvoχωρίτης, 39

Αικατερίνη Χονδρορίζου, 35

Βαρβάρα Πάπαρη, 19

Μιχαήλ Αποστολάκη, 4

Ακόμη, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την ανάδειξη εισαγγελέα, ανέδειξε κατά σειρά ψήφων, τους εξής:

Ευάγγελo Μπακέλα, 18

Βασίλειο Φλωρίδη, 16

Δημήτριo Μητρoυλιά, 10

Μαρία Γκαvέ, 10

Άvvα Καλoυτά, 7

Ευσταθία Καπαγιάννη, 7

Στυλιανό Κωσταρέλλο, 6

Νίκη-Αvαστασία Μoυζάκη, 2

Ελέvη Καρκαμπoύvα, 1

Σoφoκλή Λoγoθέτη, 1

Επίσης, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια για την ανάδειξη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει ως εξής:

Ευάγγελoς Μπακέλας, 70

Βασίλειος Φλωρίδης, 62

Ευσταθία Καπαγιάννη, 32

Δημήτριoς Μητρoυλιάς, 29

Μαρία Γκαvέ, 26

Η ψηφοφορία στο ΣτΕ

Οι προεπιλογές των δικαστών του ΣτΕ, κατά την σχετική μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη προ ημερών, για την ανάδειξη των υποψιών συμβούλων Επικρατείας οι οποίοι θα καλύψουν τις έξι κενές θέσεις των αντιπροέδρων του ΣτΕ, που θα δημιουργηθούν στην εκπνοή του δικαστικού έτους (30 Ιουνίου) και οι ψήφοι που έλαβε ο καθένας, έχουν ως εξής:

1) Παρασκευή Μπραίμη, 49

2) Χριστίνα Σιταρά, 35

3) Σοφία Βιτάλη, 25

4) Μαρία Σωτηροπούλου, 25

5) Δημήτρης Βασιλειάδης, 25

6) Βασίλης Ανδρουλάκης, 23

7) Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, 22

8) Ρωξάνη Γιαννουλάτου, 20

Τέλος, τα αποτελέσματα από τις ψηφοφορίες θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και εκείνος με την σειρά του θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο, αφού προηγούμενα προηγηθεί η ακρόαση όλων των υποψηφίων από την Βουλή.