Άρειος Πάγος: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για πρόεδρο και εισαγγελέα

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών που διεξήχθησαν στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας για την προεπιλογή των δικαστικών λειτουργών που θα καλύψουν τις κενές θέσεις Προέδρων, Εισαγγελέων και Αντιπροέδρων από τις 30 Ιουνίου 2026. Αναλυτικά τα ονόματα των υποψηφίων και οι ψήφοι που έλαβαν σε κάθε Ολομέλεια.

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Άρειος Πάγος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις κάλπες προσήλθαν οι δικαστές και οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, προεπιλέγοντας τους αντικαταστάτες της προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και άλλων ανώτατων δικαστικών λειτουργών που αποχωρούν στις 30 Ιουνίου 2026.
  • Για την προεδρία του Αρείου Πάγου, η Ολομέλεια ανέδειξε πρώτους τους Παναγιώτη Λυμπερόπουλο (58 ψήφους), Χρυσούλα Πλατιά (51) και Σωκράτη Πλαστήρα (48), ενώ για τη θέση του εισαγγελέα προηγούνται οι Ευάγγελος Μπακέλας (70) και Βασίλειος Φλωρίδης (62).
  • Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για τις έξι κενές θέσεις αντιπροέδρων προηγούνται η Παρασκευή Μπραίμη (49 ψήφους) και η Χριστίνα Σιταρά (35), με τα αποτελέσματα να αποστέλλονται στον Υπουργό Δικαιοσύνης για την τελική επιλογή από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από ακρόαση στη Βουλή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στις κάλπες προσήλθαν οι δικαστές και οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, αλλά και οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας για να προεπιλέξουν τους συναδέλφους τους για τις θέσεις που πρόκειται να κενωθούν την 30ή Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα, με το πέρας του φετινού δικαστικού έτους, αποχωρεί η πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Μαζί αποχωρούν εννέα αντιπρόεδροι και πέντε αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου.

Συγκεκριμένα, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ανέδειξε κατά σειρά ψήφων τους εξής:

Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, 58

Σωκράτη Πλαστήρα, 48

Χρυσούλα Πλατιά, 51

Αλεξάνδρα Αποστολάκη, 43

Παvαγιώτη Βεvιζελέα, 40

Γεώργιo Σχoιvoχωρίτης, 39

Αικατερίνη Χονδρορίζου, 35

Βαρβάρα Πάπαρη, 19

Μιχαήλ Αποστολάκη, 4

Ακόμη, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την ανάδειξη εισαγγελέα, ανέδειξε κατά σειρά ψήφων, τους εξής:

Ευάγγελo Μπακέλα, 18

Βασίλειο Φλωρίδη, 16

Δημήτριo Μητρoυλιά, 10

Μαρία Γκαvέ, 10

Άvvα Καλoυτά, 7

Ευσταθία Καπαγιάννη, 7

Στυλιανό Κωσταρέλλο, 6

Νίκη-Αvαστασία Μoυζάκη, 2

Ελέvη Καρκαμπoύvα, 1

Σoφoκλή Λoγoθέτη, 1

Επίσης, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια για την ανάδειξη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει ως εξής:

Ευάγγελoς Μπακέλας, 70

Βασίλειος Φλωρίδης, 62

Ευσταθία Καπαγιάννη, 32

Δημήτριoς Μητρoυλιάς, 29

Μαρία Γκαvέ, 26

Η ψηφοφορία στο ΣτΕ

Οι προεπιλογές των δικαστών του ΣτΕ, κατά την σχετική μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη προ ημερών, για την ανάδειξη των υποψιών συμβούλων Επικρατείας οι οποίοι θα καλύψουν τις έξι κενές θέσεις των αντιπροέδρων του ΣτΕ, που θα δημιουργηθούν στην εκπνοή του δικαστικού έτους (30 Ιουνίου) και οι ψήφοι που έλαβε ο καθένας, έχουν ως εξής:

1)  Παρασκευή Μπραίμη, 49

2) Χριστίνα Σιταρά, 35

3) Σοφία Βιτάλη, 25

4)  Μαρία Σωτηροπούλου, 25

5)  Δημήτρης Βασιλειάδης, 25

6)  Βασίλης Ανδρουλάκης, 23

7)  Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, 22

8)  Ρωξάνη Γιαννουλάτου, 20

Τέλος, τα αποτελέσματα από τις ψηφοφορίες θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και εκείνος με την σειρά του θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο, αφού προηγούμενα προηγηθεί η ακρόαση όλων των υποψηφίων από την Βουλή.

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