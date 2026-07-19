Σαν σήμερα 19 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Ημέρα των Ανακτόρων

Γεγονότα

1780: Ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεόδωρου, και άλλοι αγωνιστές, αφού πολιορκήθηκαν στη Μάνη από τους Τούρκους, βγαίνουν από τα οχυρά τους και κατακρεουργούνται.

Ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεόδωρου, και άλλοι αγωνιστές, αφού πολιορκήθηκαν στη Μάνη από τους Τούρκους, βγαίνουν από τα οχυρά τους και κατακρεουργούνται. 1870: Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Πρωσία. Είναι η αρχή μιας μακράς αλυσίδας πολέμων ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, με έπαθλο τις περιοχές Αλσατίας και Λορένης και επακόλουθο τους παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα.

Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Πρωσία. Είναι η αρχή μιας μακράς αλυσίδας πολέμων ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, με έπαθλο τις περιοχές Αλσατίας και Λορένης και επακόλουθο τους παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα. 1967: Οι Beatles προτίθενται να αγοράσουν το νησάκι Αγία Τριάδα, που βρίσκεται στα ανοιχτά της Ερέτριας και μοιάζει με κιθάρα. Το σχέδιό τους, τελικά, θα ναυαγήσει.

Οι Beatles προτίθενται να αγοράσουν το νησάκι Αγία Τριάδα, που βρίσκεται στα ανοιχτά της Ερέτριας και μοιάζει με κιθάρα. Το σχέδιό τους, τελικά, θα ναυαγήσει. 1974: Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μεταβαίνει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μεταβαίνει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 1980: Αρχίζουν στη Μόσχα οι 22οι Ολυμπιακοί Αγώνες, με περισσότερα από 45 έθνη να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν.

Αρχίζουν στη Μόσχα οι 22οι Ολυμπιακοί Αγώνες, με περισσότερα από 45 έθνη να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. 1989: Η Βουλή αποφασίζει την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μένιου Κουτσόγιωργα, του Γιώργου Πέτσου, του Δημήτρη Τσοβόλα και του Παναγιώτη Ρουμελιώτη στην Ειδική Ανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο των ΔΕΚΟ, που κατέθεσαν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κρήτης.

Η Βουλή αποφασίζει την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μένιου Κουτσόγιωργα, του Γιώργου Πέτσου, του Δημήτρη Τσοβόλα και του Παναγιώτη Ρουμελιώτη στην Ειδική Ανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο των ΔΕΚΟ, που κατέθεσαν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κρήτης. 2010: Δολοφονείται έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη ο δημοσιογράφος Σωκράτης Γκιόλιας, σε ενέδρα αγνώστων. Η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη.

Γεννήσεις

1834: Εντγκάρ Ντεγκά, Γάλλος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος. Θεωρείται μετρ στην απεικόνιση της ανθρώπινης φιγούρας σε κίνηση. (Θαν. 27/9/1917)

Εντγκάρ Ντεγκά, Γάλλος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος. Θεωρείται μετρ στην απεικόνιση της ανθρώπινης φιγούρας σε κίνηση. (Θαν. 27/9/1917) 1893: Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι, Ρώσος ποιητής

Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι, Ρώσος ποιητής 1898: Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο Μονοδιάστατος Άνθρωπος». (Θαν. 29/7/1979)

Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο Μονοδιάστατος Άνθρωπος». (Θαν. 29/7/1979) 1947: Μπράιαν Μέι, Άγγλος μουσικός, κιθαρίστας των Queen.

Μπράιαν Μέι, Άγγλος μουσικός, κιθαρίστας των Queen. 1962: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός

Θάνατοι