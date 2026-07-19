MyStreet: Νέο μητρώο προσβασιμότητας για ΑμεΑ και ενημέρωση για τους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων

Νέες λειτουργίες αποκτά η ψηφιακή πλατφόρμα MyStreet, καθώς θα ενσωματώνει στοιχεία για τις υποδομές προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και για τους δημόσιους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Η πλατφόρμα θα συνεχίσει, παράλληλα, να παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα ελέγχου των παραχωρήσεων κοινόχρηστων χώρων και υποβολής αναφορών για πιθανές αυθαίρετες καταλήψεις ή υπερβάσεις των ορίων που προβλέπουν οι σχετικές άδειες.

Η επέκταση των λειτουργιών του MyStreet προβλέπεται στο πλαίσιο του νέου νόμου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, γνωστού ως AI Act. Ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Καταχώρησης Σημείων Πρόσβασης και Θέσεων Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρία στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το νέο Ηλεκτρονικό Μητρώο θα διασυνδεθεί με το MyStreet και το Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, με στόχο τη συγκέντρωση των πληροφοριών για τις βασικές υποδομές προσβασιμότητας σε ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα.

Καταγραφή των υποδομών προσβασιμότητας

Οι δήμοι όλης της χώρας θα μπορούν να καταχωρούν στο νέο μητρώο στοιχεία για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, ράμπες, σημεία εισόδου δημόσιων κτιρίων, διαβάσεις πεζών και άλλες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ασφαλή και αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία.

Η συγκέντρωση των δεδομένων σε μία ενιαία πλατφόρμα αναμένεται να επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν ευκολότερα τις διαθέσιμες υποδομές προσβασιμότητας.

Παράλληλα, η πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα διαθέτουν μια συνολική και επικαιροποιημένη εικόνα για την κατάσταση και τη γεωγραφική κατανομή των συγκεκριμένων υποδομών. Τα στοιχεία θα μπορούν να αξιοποιούνται για τον προγραμματισμό παρεμβάσεων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον δημόσιο χώρο.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Το MyStreet αποτυπώνει την ουσία του ψηφιακού μετασχηματισμού: η τεχνολογία επιστρέφει ως απτό κοινωνικό όφελος και προστατεύει τον δημόσιο χώρο. Με τη δημιουργία του νέου Ηλεκτρονικού Μητρώου, η πλατφόρμα εξελίσσεται σε ένα ουσιαστικό εργαλείο καθημερινότητας για τα άτομα με αναπηρία, χαρτογραφώντας για πρώτη φορά με ακρίβεια τις υποδομές προσβασιμότητας σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, η ενσωμάτωση δεδομένων για τους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων απαντά στις σύγχρονες ανάγκες της βιώσιμης κινητικότητας. Στόχος μας είναι ο πολίτης να μην είναι απλός θεατής, αλλά ενεργός συμμέτοχος στη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στις γειτονιές μας. Φέρνουμε λύσεις που κάνουν τις πόλεις πιο λειτουργικές, δίκαιες και φιλικές για όλους, υπηρετώντας το κεντρικό όραμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα κράτος πιο σύγχρονο, που βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής».

Ενημέρωση για τους δημόσιους φορτιστές

Το MyStreet θα επεκταθεί και στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Η νέα έκδοση της πλατφόρμας θα παρέχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τους δημόσιους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι πολίτες θα μπορούν να πληροφορούνται ποιοι σταθμοί βρίσκονται σε λειτουργία και ποιοι είναι διαθέσιμοι τη στιγμή κατά την οποία τους χρειάζονται. Η λειτουργία αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των μετακινήσεων με ηλεκτρικά οχήματα και στην παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών στους οδηγούς.

Συνεχίζεται ο έλεγχος των κοινόχρηστων χώρων

Η αρχική λειτουργία του MyStreet θα παραμείνει ενεργή. Οι πολίτες θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση, μέσω διαδραστικού χάρτη, στις ενεργές παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων.

Η εφαρμογή θα εμφανίζει τα ακριβή όρια κάθε άδειας. Όταν ένας πολίτης διαπιστώνει υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ή αυθαίρετη κατάληψη, θα μπορεί να υποβάλλει άμεσα αναφορά μέσω του κινητού τηλεφώνου του.

Το σύστημα θα διαβιβάζει αυτόματα τις αναφορές στον αρμόδιο δήμο μέσω του Μητρώου Καταχώρησης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων. Η διαδικασία αποσκοπεί στην ταχύτερη αξιολόγηση των καταγγελιών και στην αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων.

Οι πολίτες θα μπορούν, επίσης, να ενημερώνονται για την εξέλιξη της αναφοράς που έχουν υποβάλει.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η επέκταση του MyStreet εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ανάλογη προσέγγιση εφαρμόστηκε μέσω του MyCoast, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση των παραχωρήσεων στον αιγιαλό και την υποβολή αναφορών για πιθανές παραβάσεις στις παραλίες. Η ίδια λογική μεταφέρεται πλέον στον αστικό χώρο, με έμφαση στην προσβασιμότητα, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη διαχείριση των κοινόχρηστων εκτάσεων.

Η συγκέντρωση αξιόπιστων και επικαιροποιημένων δεδομένων μπορεί να υποστηρίξει τον σχεδιασμό νέων υποδομών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Παράλληλα, η πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες και η δυνατότητα υποβολής αναφορών ενισχύουν τη συμμετοχή τους στον έλεγχο της νομιμότητας.