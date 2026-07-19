Μέτρα προστασίας για τον καύσωνα: Τα σημάδια θερμοπληξίας που απαιτούν προσοχή

Σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνει η χώρα έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τοπικά τους 40-41 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τρίτη 21 Ιουλίου ο υδράργυρος θα ανέβει ακόμη περισσότερο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά τους 41-42 βαθμούς και πιθανώς σε ορισμένες περιοχές τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο στη νότια χώρα ο καύσωνας θα συνεχίσει να επιμένει. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, από την Πέμπτη 23 Ιουλίου προβλέπεται σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

ΙΣΑ: Ο καύσωνας είναι σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία

Με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) απευθύνει έκκληση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, τα μικρά παιδιά, οι εγκυμονούσες, αλλά και όσοι εργάζονται ή ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με υψηλή υγρασία, άπνοια και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, μπορεί να προκαλέσει θερμική εξάντληση ή ακόμη και θερμοπληξία, μια κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και σε όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, όπως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β-αναστολείς, αντιισταμινικά και ηρεμιστικά, καθώς ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη θερμορύθμιση του οργανισμού. Οι ασθενείς καλούνται να βρίσκονται σε επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν τις οδηγίες του.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, τόνισε ότι «ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και απαιτεί από όλους μας υπευθυνότητα και εγρήγορση», καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση κατά τις ώρες αιχμής.

«Η πρόληψη σώζει ζωές. Με υπεύθυνη στάση, αλληλεγγύη και έγκαιρη λήψη μέτρων μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ακραίες θερμοκρασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συστάσεις για την προστασία από τον καύσωνα

Ο ΙΣΑ συστήνει: