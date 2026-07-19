Η «εφτάψυχη γάτα» της Βενεζουέλας: Διασώθηκε σχεδόν έναν μήνα μετά τους σεισμούς – BINTEO

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Πολύ εξαντλημένη αλλά ζωντανή ανασύρθηκε μία γατούλα από συντρίμμια πολυκατοικίας που κατέρρευσε στη Βενεζουέλα. Ήταν μία από τις δυστυχώς λίγες στιγμές αισιοδοξίας μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα τον Ιούνιο.

Περισσότεροι από 5.100 άνθρωποι νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός, από την ώρα που δύο ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν διαδοχικά στις 24 Ιουνίου, με την παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα να καταγράφει τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Ο «el gato» εντόπισε τη γάτα

Ο εθελοντής διασώστης Αντρές Καρβαχάλ εντόπισε τη γάτα κατά τη διάρκεια ερευνών σε συγκρότημα κατοικιών που είχε μετατραπεί σε σωρό από ερείπια.

«Είδαμε τη γάτα, φοβήθηκε και χώθηκε ακόμη πιο βαθιά μέσα στα χαλάσματα», δήλωσε ο 21χρονος φοιτητής στο AFP, διευκρινίζοντας ότι δεν ήταν γνωστό πόσο καιρό παρέμενε εγκλωβισμένη.

Για να την προσεγγίσει, έβγαλε το γάντι του, άπλωσε λίγη τροφή για γάτες στο χέρι του και περίμενε. «Σιγά-σιγά πλησίασε και φυσικά έφαγε με μεγάλη λαχτάρα», περιέγραψε, αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο Καρβαχάλ, που είχε γράψει στο κράνος του τη λέξη «el gato» («ο γάτος»), ένα παρατσούκλι που τον συνοδεύει από το δημοτικό σχολείο, συμμετείχε μαζί με άλλους φοιτητές του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας σε εθελοντική ομάδα διάσωσης.

Μετά τον απεγκλωβισμό της, η γάτα μεταφέρθηκε σε πρόχειρο καταυλισμό όπου κτηνίατροι της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Της χορηγήθηκαν υγρά, καθαρίστηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε καταφύγιο ζώων.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τη βρήκαμε», είπε ο νεαρός διασώστης.

«Είναι αδύνατο να μη νιώσεις συμπόνια για κάθε μορφή ζωής που βρίσκεται εδώ. Το ότι βρήκαμε αυτή τη μικρή γάτα είναι πραγματικά μια αχτίδα φωτός, μια αχτίδα ελπίδας», κατέληξε.