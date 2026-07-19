Φωτιά σε δασική έκταση στη Σαλαμίνα: Μήνυμα από το 112 – «Απομακρυνθείτε προς παραλία Σεληνίων»

Φωτιά ξέσπασε στη Σαλαμίνα. Καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Σελήνια. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα στις 12:19.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Σελίνια #Σαλαμίνας της Περιφέρειας #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 19, 2026
Στη συνέχεια εστάλη δεύτερο μήνυμα ώστε να κατευθυνθούν προς την παραλία της περιοχής.
Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Σελίνια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 90 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: