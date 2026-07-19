Φωτιά σε δασική έκταση στη Σαλαμίνα: Μήνυμα από το 112 – «Απομακρυνθείτε προς παραλία Σεληνίων»

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ελικόπτερο φωτιά
Φωτογραφία αρχείου INTIME
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Φωτιά ξέσπασε στη Σαλαμίνα. Καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Σελήνια. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα στις 12:19.

Στη συνέχεια εστάλη δεύτερο μήνυμα ώστε να κατευθυνθούν προς την παραλία της περιοχής.

Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

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