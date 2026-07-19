Εντοπίστηκαν οι σοροί ενός κοριτσιού και ενός άνδρα σε Κω και Τήλο – Ήταν σε προχωρημένη σήψη

Δύο άψυχα σώματα και δη σε προχωρημένη σήψη, ενός κοριτσιού και ενός άνδρα, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή στα Καρδάμαινα της Κω και έξω από το λιμάνι της Τήλου.

Αμφότερα εντοπίστηκαν από σκάφη του Λιμενικού Σώματος τα οποία περιπολούσαν.

Το σώμα του κοριτσιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κω και του άνδρα στο γενικό νοσοκομείο Ρόδου.

Αν και λόγω της προχωρημένης σήψης δεν μπορεί να γίνει εύκολα η ταυτοποίηση, η πρώτη εικόνα παραπέμπει σε αλλοδαπούς.

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών ένας πατέρας με τις δύο κόρες του έκαναν βόλτα με τζετ σκι στα ανοιχτά του Μπόντρουμ, όταν ανατράπηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Η μητέρα της οικογένειας από το Ιράκ είχε ειδοποιήσει τις τουρκικές αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν και τις ελληνικές.

Η σορός του ενός κοριτσιού της οικογένειας είχε βρεθεί στα ανοιχτά της Κω.