Θρίλερ στην Κυψέλη: Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα – Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για την ταυτοποίηση της σορού γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης.

Τη βαλίτσα εντόπισε ένας άστεγος, ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο παλιό βιομηχανικό κτίριο. Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, ο άνδρας αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και ακολούθησε τη μυρωδιά, φτάνοντας σε ένα από τα δωμάτια του κτιρίου.

Εκεί εντόπισε τη βαλίτσα, από την οποία προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι, και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν τον χώρο, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη εξέταση της σορού.

Τα πρώτα στοιχεία για τη νεκρή γυναίκα

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, η σορός ανήκει σε γυναίκα ηλικίας λίγο άνω των 30 ετών, με ύψος περίπου 1,65 μέτρα και κοκκινωπά μαλλιά, τα οποία ήταν πιασμένα σε κότσο. Η γυναίκα φορούσε μαύρο σορτσάκι και μπλουζάκι.

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, ήταν τυλιγμένη μέσα σε σακούλα και είχε τοποθετηθεί στη βαλίτσα. Κατά την αρχική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς εκδορές ή άλλα εξωτερικά σημάδια, τα οποία θα μπορούσαν να προσδιορίσουν τις συνθήκες του θανάτου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν τον χρόνο θανάτου περίπου έξι έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού. Ωστόσο, η ακριβής αιτία και ο χρόνος θανάτου αναμένεται να προκύψουν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Εξετάζονται υποθέσεις εξαφανίσεων

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι ανέλαβαν την υπόθεση, εξετάζουν τους φακέλους γυναικών που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενες το τελευταίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν κάποια από τις περιπτώσεις συνδέεται με τη σορό.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η νεκρή γυναίκα να είναι η υπήκοος Κίνας που είχε εξαφανιστεί τον περασμένο Μάιο από την Αρτέμιδα. Ο εκτιμώμενος χρόνος θανάτου φαίνεται, πάντως, να απομακρύνει το συγκεκριμένο σενάριο, χωρίς αυτό να έχει αποκλειστεί οριστικά.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί κάνουν «φύλλο και φτερό» τους φακέλους των πρόσφατων εξαφανίσεων και αναζητούν πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της γυναίκας.

Αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας

Οι ερευνητές συλλέγουν επίσης υλικό από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Στόχος τους είναι να εντοπίσουν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που μετέφεραν τη βαλίτσα στο σημείο, καθώς και να προσδιορίσουν τον χρόνο κατά τον οποίο τοποθετήθηκε στο κτίριο.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να επισκεπτόταν ή να διέμενε σε εγκαταλελειμμένα κτίρια του κέντρου της Αθήνας. Σε αρκετά από αυτά τα κτίρια έχουν βρει κατά καιρούς καταφύγιο άστεγοι και χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ιδιαίτερα μετά την απομάκρυνσή τους από το Πεδίον του Άρεως.

Η ιατροδικαστική εξέταση, η έρευνα των δηλωμένων εξαφανίσεων και η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για την ταυτότητα της γυναίκας, την αιτία του θανάτου της και τις συνθήκες υπό τις οποίες η σορός μεταφέρθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.