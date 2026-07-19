Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά – «Βλέπω τον κόσμο απ’ την αρχή μέσα απ’ τα μάτια σου»

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη έγινε μητέρα για πρώτη φορά, καθώς έφερε στον κόσμο ένα υγιές κοριτσάκι. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια γνωστοποίησε την ευχάριστη είδηση το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου, μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία διακρίνονται το χέρι της και το χέρι του νεογέννητου μωρού της. Με αυτόν τον τρόπο, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μία από τις πρώτες στιγμές με την κόρη της.

Το μήνυμα της Μαριάννας Πολυχρονίδη

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα, ενώ ευχαρίστησε το παιδί της και τον σύντροφό της.

«Τον τελευταίο καιρό… Χορεύω στον ρυθμό των μικροσκοπικών σου ποδιών. Αφήνομαι στα χεράκια σου να με πας όπου θέλεις. Βλέπω τον κόσμο απ’ την αρχή μέσα απ’ τα μάτια σου. Σ’ ευχαριστούμε που μας διάλεξες, πανέμορφό μας πλάσμα! Αγάπη μου, @fil.mos, σ’ ευχαριστώ που δίνεις βάθος και ουσία στο ΜΑΖΙ», έγραψε η Μαριάννα Πολυχρονίδη.

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη είχε επιλέξει να μη γνωστοποιήσει επισήμως το φύλο του παιδιού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Τον περασμένο Μάρτιο είχε δηλώσει, σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ότι επιθυμούσε να το κρατήσει κρυφό μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ωστόσο, το πάρτι που διοργάνωσε στις αρχές Ιουνίου για την επικείμενη γέννηση του παιδιού είχε κυρίως ροζ διακόσμηση, γεγονός που είχε προκαλέσει σχόλια σχετικά με το φύλο του μωρού.

Η τελευταία ανάρτηση της ηθοποιού πριν από την ανακοίνωση της γέννησης είχε δημοσιευτεί στις 2 Ιουλίου και αφορούσε τη συναρμολόγηση του παιδικού καροτσιού. Η ίδια δεν διευκρίνισε την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία έφερε στον κόσμο την κόρη της.