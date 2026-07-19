Μαίρη Συνατσάκη: «Το ταξίδι με τις κρίσεις πανικού κράτησε πολλά χρόνια για να πω ότι το διαχειρίζομαι»

Καλεσμένη του Θέμη Γεωργαντά στην late night εκπομπή του στο OPEN βρέθηκε η Μαίρη Συνατσάκη. Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια μίλησε με ειλικρίνεια για προσωπικές στιγμές της ζωής της, αναφερόμενη στις κρίσεις πανικού που βίωσε, αλλά και στο αποτύπωμα που άφησε μέσα της το διαζύγιο των γονιών της.

Ανατρέχοντας σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, η Μαίρη Συνατσάκη εξομολογήθηκε ότι οι κρίσεις πανικού ξεκίνησαν λίγο πριν από τις Πανελλήνιες εξετάσεις, αμέσως μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου των γονιών της.

«Δύο μήνες πριν τις πανελλαδικές και αφού μου είχαν ανακοινώσει οι γονείς μου το διαζύγιό τους, ξεκίνησαν οι κρίσεις πανικού. Το εσωτερικό μου πρόγραμμα ήταν φορτωμένο και ήταν πολύ σοκαριστικό και ανεξέλεγκτο για εμένα, που δεν ήξερα να το διαχειριστώ. Ευτυχώς είχα φουλ την υποστήριξη της οικογένειας», ανέφερε η Μαίρη Συνατσάκη.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι πολύτιμο στήριγμά της σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο ήταν ο πατέρας της, ο οποίος είχε βιώσει και ο ίδιος κρίσεις πανικού και καταλάβαινε απόλυτα όσα περνούσε.

«Ο μπαμπάς μου είχε και εκείνος εμπειρία με κρίσεις πανικού και στεκόταν δίπλα μου βράχος. Ξεκίνησα τότε και ψυχοθεραπεία. Το ταξίδι με τις κρίσεις πανικού κράτησε πολλά χρόνια για να πω ότι το διαχειρίζομαι. Ήταν τουλάχιστον 10-11 χρόνια. Στο σήμερα είναι πολύ εκπαιδευμένο με την ιδέα ότι κάτι πάει να μου δημιουργήσει πανικό. Δεν μπαίνω σε ανεξέλεγκτη κρίση πανικού».