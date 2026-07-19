Τελικός Μουντιάλ 2026: Από την Μαντόνα έως και τους BTS – Παρέλαση αστέρων στο Half-Time Show, πόσο θα διαρκέσει το ημίχρονο

Με τη συμμετοχή ορισμένων από τους μεγαλύτερους αστέρες της διεθνούς μουσικής σκηνής θα πραγματοποιηθεί το half-time show του τελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Το διάλειμμα του ημιχρόνου θα διαρκέσει συνολικά 17 λεπτά, ενώ το μουσικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 11 λεπτών.

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Αθλητισμός

Μαντόνα
(AP Photo/Silvia Izquierdo, File)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ, οι BTS και ο Burna Boy αναμένεται να εμφανιστούν στο half-time show του τελικού του Μουντιάλ 2026, υπό τη γενική καλλιτεχνική καθοδήγηση του Κρις Μάρτιν των Coldplay.
  • Η FIFA ενημέρωσε τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Ισπανίας και της Αργεντινής ότι το διάλειμμα του ημιχρόνου δεν θα ξεπεράσει τα 17 λεπτά, εκ των οποίων τα 11 θα καλύψει το μουσικό πρόγραμμα.
  • Το show θα υποστηρίξει το FIFA Global Citizen Education Fund, το οποίο έχει στόχο να συγκεντρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για τη διεύρυνση της πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση και το ποδόσφαιρο.

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Η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 22:00 (ΕΡΤ1). Εκτός από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει και το μουσικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Η FIFA σχεδιάζει ένα μεγάλης κλίμακας half-time show, στο οποίο θα συμμετάσχουν η Μαντόνα, η Σακίρα, το νοτιοκορεατικό συγκρότημα BTS, ο Τζάστιν Μπίμπερ και ο Burna Boy. Τη γενική καλλιτεχνική καθοδήγηση του προγράμματος θα αναλάβει ο Κρις Μάρτιν, τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Coldplay.

Η διάρκεια του διαλείμματος

Η διάρκεια της διακοπής του ημιχρόνου αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, καθώς αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 30 λεπτά.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση της FIFA προς την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, RFEF, και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, AFA, το διάλειμμα δεν θα ξεπεράσει τελικά τα 17 λεπτά. Η διάρκειά του θα είναι, επομένως, κατά δύο λεπτά μεγαλύτερη από το καθιερωμένο 15λεπτο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Το μουσικό show θα διαρκέσει 11 λεπτά. Ο υπόλοιπος χρόνος θα διατεθεί για το στήσιμο και την αποσυναρμολόγηση της σκηνής, καθώς και για το πότισμα του αγωνιστικού χώρου.

Ο κοινωνικός σκοπός της διοργάνωσης

Το half-time show θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του FIFA Global Citizen Education Fund. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να διευρύνει την πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση και σε ευκαιρίες συμμετοχής στο ποδόσφαιρο σε ολόκληρο τον κόσμο.

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