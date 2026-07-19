Μιλάνο: Η συναυλία του Bad Bunny διακόπηκε λόγω χαλαζόπτωσης – Τραυματίστηκαν θεατές, δείτε βίντεο

Η συναυλία του Bad Bunny στο La Maura του Μιλάνου επηρεάστηκε από την κακοκαιρία. Μια σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την πόλη, με έντονο χαλάζι και ριπές ανέμου, ανάγκασε τους διοργανωτές να διακόψουν τη συναυλία.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Πορτορικανός τραγουδιστής βρέθηκε στη σκηνή για το δεύτερο σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας του “Debí tirar más fotos”, μετά το ντεμπούτο του στις 17 Ιουλίου. Περίπου 80.000 θαυμαστές τον περίμεναν, έχοντας φτάσει με μεγάλο ενθουσιασμό μετά την επιτυχημένη πρώτη βραδιά. Αλλά αν στην αρχή η μόνη πρόκληση φαινόταν να είναι η εξασφάλιση μιας θέσης στην “casita”, ο κακός καιρός επεφύλασσε ένα εντελώς διαφορετικό τέλος.



«Οι πυροσβέστες εκκένωσαν τις χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για τη συναυλία», αναφέρει ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. «Αρκετοί θεατές τραυματίστηκαν, ιδιαίτερα εκείνοι που χτυπήθηκαν στο κεφάλι από το χαλάζι που ήταν μεγάλο σε μέγεθος, και διασώθηκαν από προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Η συναυλία διακόπηκε. Η αρένα παρέμεινε υπό φύλαξη από τους διοργανωτές και τις αρχές επιβολής του νόμου».

Οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η απογοήτευση των θαυμαστών, οι οποίοι περίμεναν τη συναυλία για πάνω από ένα χρόνο, ήταν εμφανής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Έχω μια μελανιά στην πλάτη μου και τα παπούτσια μου είναι γεμάτα νερό, όπως και όλα μου τα ρούχα. Έπαιξε μόνο τα πρώτα επτά τραγούδια, μετά από τέσσερις ώρες στον ήλιο», έγραψε ένα κορίτσι που στο βίντεο δείχνει το χαλάζι που έμοιαζε με μπαλάκι του γκολφ.



«Ελπίζω κάποιος να υποβάλει καταγγελία εναντίον αυτής της διοργάνωσης», αναφέρει ένα άλλο σχόλιο. «Αν κάποιος τραυματίστηκε, οφείλεται στην κακή διαχείρισή τους και στην υποτίμηση μιας κατάστασης που είχε ανακοινωθεί. Ογδόντα χιλιάδες άνθρωποι πανικοβλήθηκαν και κανένα μέλος της διοργάνωσης δεν ήταν εκεί για να διαχειριστεί την εκκένωση».

Ένας άλλος θεατής παραπονέθηκε: «Κανένας σεβασμός. Αντί να μας αφήσουν να βρούμε καταφύγιο, μας είπαν να μείνουμε εκεί που ήμασταν ενώ χτύπησε κεραυνός δίπλα».

Δείτε τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο TikTok:

Επιστροφή χρημάτων

Το Live Nation επιβεβαίωσε ότι η συναυλία δεν θα επαναπρογραμματιστεί και ότι τα εισιτήρια θα επιστραφούν πλήρως . «Με λύπη ενημερώνουμε τους κατόχους εισιτηρίων ότι η συναυλία έχει ακυρωθεί και δεν θα επαναπρογραμματιστεί», αναφέρει μια δήλωση. « Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν πλήρη επιστροφή της τιμής του εισιτηρίου και του τέλους κράτησης».