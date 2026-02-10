Super Bowl LX: 500 άτομα ντύθηκαν «θάμνοι» στο ιστορικό σόου του Bad Bunny – Το κάστινγκ, οι πρόβες και τα κοστούμια των 22 κιλών

Μια από τις πιο απρόσμενες και συμβολικές εικόνες του σόου στο ημίχρονο του Super Bowl LX ήταν οι εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν ντυθεί… θάμνοι, σε μια σκηνική επιλογή του Bad Bunny που αποδείχθηκε βαθιά πολιτική, πολιτισμική και προσωπική.

Κατά τη διάρκεια του ιστορικού Halftime Show του Super Bowl 2026, ο τραγουδιστής, με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο, απέτισε φόρο τιμής στις ρίζες και την κουλτούρα του, μετατρέποντας την εμφάνισή του σε μια «ερωτική επιστολή» προς τη χώρα του και συνολικά προς την αμερικανική ήπειρο, σχολιάζει η Vogue.

Για μερικές εκατοντάδες τυχερούς θαυμαστές του καλλιτέχνη, η βραδιά αυτή μια ιστορική στιγμή για τους ίδιους, καθώς είχαν την ευκαιρία να ντυθούν θάμνοι και να αναπαραστήσουν ένα από τα διάσημα περιβάλλοντα του Πουέρτο Ρίκο: τις ιστορικά καθοριστικές καλλιέργειες ζαχαροκάλαμου.

the bushes were people ???? pic.twitter.com/GscO1tOHNY — ludwig (@LudwigAhgren) February 9, 2026

Οι θάμνοι, τα ζαχαροκάλαμα και ο συμβολισμός

Αν και κάποτε οι φυτείες αυτές ήταν ζωτικής σημασίας για την οικονομία της αμερικανικής επικράτειας, με το πέρασμα του χρόνου κατέληξαν να συμβολίζουν την καταστροφή και την εκμετάλλευση της χώρας από τους αποικιοκράτες, κάτι που συνεχίζει να επηρεάζει το νησί της Καραϊβικής μέχρι σήμερα – μια λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη από όσους επιλέχθηκαν για τον ρόλο του «θάμνου».

Επιλογή του Bad Bunny τα κουστούμια-θάμνοι

Ο Σαμ Τζιακομέτι, κάτοικος Σαν Φρανσίσκο, είδε μια αγγελία συμμετοχής στο σόου στο TikTok, στις αρχές Ιανουαρίου, και αποφάσισε να κάνει αίτηση. Όπως θυμάται, η παραγωγή φρόντισε να εξηγήσει σε όλους τη σημασία της στολής τους, ανέφερε στη Vogue.

«Ο Bad Bunny επέλεξε προσωπικά τους θάμνους για τα κοστούμια, εξαιτίας του πόσο σημαντικό είναι για εκείνον και το Πουέρτο Ρίκο», είπε ο Τζιακομέτι στο περιοδικό λίγες ώρες μετά την αποχώρησή του από το γήπεδο.

«Ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με ολόκληρη την παράσταση και η παραγωγή ήθελε να βεβαιωθεί ότι κατανοούσαμε και αισθανόμασταν πραγματικά περήφανοι που συμμετείχαμε στην απόδοση τιμής στην κληρονομιά και την κουλτούρα του Bad Bunny».

Το κάστινγκ

Η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων ήταν απλή. Όπως εξήγησε ο Τζιακομέτι, στην αίτηση αναφέρονταν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις:

Το ύψος των υποψηφίων έπρεπε να κυμαίνεται από 1,70 έως 1,85

Να μπορούν να αντέξουν βάρος 14 έως 18 κιλών – χωρίς τότε να διευκρινίζεται ότι αυτό αφορούσε τη στολή του «θάμνου», κάτι που αποκαλύφθηκε μόνο στη δεύτερη πρόβα

Να έχουν εμπειρία σε μπάντες παρελάσεων ή, έστω, μια στοιχειώδη εξοικείωση για κίνηση σε σχηματισμούς, χωρίς όμως να γίνεται αυστηρός έλεγχος σε αυτό το κριτήριο

Ο ίδιος, δύο εβδομάδες μετά την αίτηση, έλαβε την κλήση επιβεβαίωσης.

Πρόβες

Ακολούθησαν αρκετές πρόβες, όπου ο ρόλος του «θάμνου» ήταν να παραμένει απολύτως ακίνητος και να βρίσκεται πάντα στη σωστή θέση για τις γωνίες λήψης των καμερών.

Όταν οι χορευτές έμπαιναν στη σκηνή, έπρεπε να μετακινούνται εκτός πλάνου.

Η στολή αποτελούνταν από μπαλακλάβα, πράσινο φούτερ, φόρμα, γάντια, γυαλιά, χιτώνα με βέλκρο και τα φύλλα του «θάμνου».

Περίπου 30 με 40 άτομα από την ενδυματολογική ομάδα βοηθούσαν τους συμμετέχοντες να «πρασινίσουν» μέσα σε λίγα λεπτά. Επειδή η στολή περιόριζε σημαντικά το οπτικό τους πεδίο, οι πρόβες ήταν καθοριστικές.

The bushes for Bad Bunny’s #SuperBowl halftime show were actual people. 😅 pic.twitter.com/q6jMJbUfdM — Royal FM 94.3 Kigali (@RoyalFMRwanda) February 9, 2026



Η παραγωγή μάλιστα τους είχε προειδοποιήσει να αποφύγουν οποιαδήποτε κίνηση που θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή του κοινού και των τηλεθεατών από το μήνυμα της παράστασης.

«Η ομάδα παραγωγής είπε: “Είναι πολύ δελεαστικό να θέλεις να γίνεις meme, να κινείσαι, να κάνεις χαζομάρες. Αλλά κάθε φορά που το κάνεις αυτό, αφαιρείς το φως από ένα μήνυμα που κατά τα άλλα είναι τόσο δυνατό και εμψυχωτικό”», είπε ο Τζιακομέτι.

«Θέλουμε το μήνυμα να βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας. Δεν θέλουμε οι κινήσεις να αφαιρούν από τη δύναμη αυτής της παράστασης».

Οι «θάμνοι» πληρώθηκαν

Όπως αναφέρει το Complex, οι άνθρωποι-«θάμνοι» του Halftime Show για το Super Bowl LX πληρώθηκαν κανονικά. Σύμφωνα με τον ιδρυτή του CLLCT Media, Ντάρεν Ρόβελ, Οι άνθρωποι αυτοί πληρώθηκαν 18,70 δολάρια την ώρα για 70 ώρες εργασίας (1.309 δολάρια).

Όπως έγραψε στον λογαριασμό του στο X: «Περιλαμβάνονται 8 ημέρες πρόβας και η ημέρα του αγώνα».

People inside trees were paid $18.70 an hour for 70 hours of work ($1,309). Included 8 days of rehearsals + Game Day. https://t.co/dEO40GOhje — Darren Rovell (@darrenrovell) February 9, 2026

Ένας χρήστης του X με το όνομα Manny αποκάλυψε ότι έκανε αίτηση μέσω ιστοσελίδας χωρίς να γνωρίζει ότι θα υποδυόταν έναν «θάμνο» μέχρι μία εβδομάδα πριν το Super Bowl. Ανέφερε επίσης ότι άκουγε το setlist του Bad Bunny από τα ακουστικά που του είχε δώσει η παραγωγή και γνώριζε για τη συμμετοχή-έκπληξη της Lady Gaga αλλά «δεν μπορούσε να το πει σε κανέναν».

I WAS A BUSH FOR THE BAD BUNNY SUPER BOWL https://t.co/UrU3ZARs8l pic.twitter.com/RTjR987DAY — manny🧸 (@Samirararah) February 9, 2026

Ένας ακόμη χρήστης του Χ, ταξίδεψε από τη Φιλαδέλφεια για να γίνει ένας από τους περίπου 500 «θάμνους», οι οποίοι, όπως εκτίμησε, ήταν «50/50 άνδρες – γυναίκες».

I can FINALLY let the cat out of the bag….or the grass I flew all the way from Philly to be grass in the Bad Bunny halftime show 🌿 AMA pic.twitter.com/HQROAJtC4K — The Reese’s Guy⁷ (@AndrewAthias) February 9, 2026

«Το να φοράω ένα κοστούμι που ζυγίζει 22 κιλά για 5 ώρες δεν είναι η ιδανική μου έννοια της διασκέδασης, αλλά αξίζει τον κόπο για ένα 15λεπτο σόου στο ημίχρονο», έγραψε στο X.

We’re about 500 of us and I’d say it was about a 50/50 split of men and women Wearing a 50lb grass suit for 5 hours is not my ideal definition of fun but worth it for a 15min halftime show Benito is Boss of the year — The Reese’s Guy⁷ (@AndrewAthias) February 9, 2026

Πρόσθεσε πως οι «θάμνοι» είχαν λάβει σαφή οδηγία να μην κινούνται, επειδή «δεν φυσάει στο Πουέρτο Ρίκο».