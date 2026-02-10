Ουκρανία: Αναλυτές «βλέπουν» μεγάλη ρωσική επίθεση την άνοιξη και το καλοκαίρι – Γιατί η Μόσχα δεν προετοιμάζεται για ειρήνη

Ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται αδιάκοπος, στρατιωτικοί αναλυτές και παρατηρητές προειδοποιούν ότι η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν, τελικά, σε μια εκεχειρία μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών, αλλά για μια μεγάλη επίθεση μεταξύ άνοιξης-καλοκαιριού, με στόχο να επιβάλει τους δικούς της όρους στο Κίεβο. Παράλληλα, ο Ουκρανός ΥΠΕΞ εκτίμησε ότι μόνο η παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία.

Οι ρωσικές επιθέσεις αυτόν τον χειμώνα, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποφέρουν ελάχιστα εδαφικά κέρδη με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες απώλειες.

Παρ’ όλα αυτά οι Ρώσοι στρατηγοί συνεχίζουν να σχεδιάζουν τρόπους για να αποφέρουν καθοριστικά πλήγματα στην Ουκρανία που θα καταστήσουν αναπόφευκτη την παράδοσή της.

Σχέδια για μαζική επίθεση

Όπως αναφέρουν Ουκρανοί και διεθνείς στρατιωτικοί παρατηρητές, η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα και πολεμικό υλικό για μια μαζική επιχείρηση με στόχο να νικήσει την Ουκρανία και να υπαγορεύσει όρους ειρήνης στο Κίεβο έως το τέλος του καλοκαιριού, αναφέρει η Kyiv Post.

Ο Ρομάν Ποχορίλι, συνιδρυτής της στρατιωτικής ερευνητικής ομάδας Deep State UA, δήλωσε σε συνέδριο ασφάλειας στο Κίεβο στις 9 Φεβρουαρίου ότι η Μόσχα συγκεντρώνει στρατηγικά αποθέματα για μια μεγάλης κλίμακας επίθεση που αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη της άνοιξης στον ανατολικό τομέα της Ουκρανίας και στη συνέχεια στα νότια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κύριος άξονας της επίθεσης θα κατευθυνθεί προς τις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας του Ντονέτσκ, Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, με στόχο να εμπλακεί το μεγαλύτερο μέρος των χερσαίων δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας σε γενική μάχη και να καταστραφούν.

Μια υποστηρικτική επίθεση, που θα ξεκινήσει στις αρχές του καλοκαιριού, θα πλήξει τα νότια ουκρανικά εδάφη και θα κατευθυνθεί προς τις πόλεις Ζαπορίζια και Ορίχιβ, με στόχο να αποσπάσει ουκρανικές δυνάμεις από το κύριο πεδίο μάχης στα ανατολικά.

Ο Ρουσλάν Μίκουλα της DeepState, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις που θα συγκεντρωθούν για την κύρια επιχείρηση ενδέχεται να ξεπερνούν τους 100.000 στρατιώτες.

Μετακινούν στρατεύματα

Παρόμοιες εκτιμήσεις διατύπωσε και το αμερικανικό Institute for the Study of War (ISW), το οποίο σε ανάλυσή του ανέφερε ότι η ρωσική στρατιωτική διοίκηση προτίθεται να χρησιμοποιήσει στρατηγικά αποθέματα που συγκροτεί από τα μέσα του 2025 για μια μεγάλη επίθεση την άνοιξη στην ανατολική Ουκρανία.

Το ISW σημείωσε ότι ο σχεδιασμός αυτός επιβεβαιώνεται από μετακινήσεις στρατευμάτων και μοτίβα στρατολόγησης που έχουν παρατηρηθεί και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις επίσημες δηλώσεις του Κρεμλίνου περί επιθυμίας για ειρήνη.

Σύμφωνα με το ISW, η πρόθεση του Κρεμλίνου να νικήσει την Ουκρανία μέσω μιας αποφασιστικής επίθεσης είναι πιθανό να αποδειχθεί μη ρεαλιστική, λόγω της ισχύος των ουκρανικών αμυντικών δικτύων που βασίζονται στα drones και της μείωσης των αριθμών στρατολόγησης στη Ρωσία.

Σε ανάλυσή της το Σάββατο, η DeepState υποστήριξε ότι οι επιδόσεις των ουκρανικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης έχουν αποδείξει πως μπορούν να σταματήσουν τους Ρώσους και είναι πιθανό να το κάνουν ξανά.

Σύμφωνα με την Kyiv Post, ο Ουκρανός δημοσιογράφος Αντρίι Τσαπλιένκο, που καλύπτει τον πόλεμο, έγραψε στις 8 Φεβρουαρίου στο Telegram: «Η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις και προετοιμάζει μια νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση στο νότο και την ανατολή της Ουκρανίας το καλοκαίρι… (και) προετοιμάζεται για κλιμάκωση και όχι για διπλωματία… Θα τους σταματήσουμε».

Περικύκλωση του Ποκρόφσκ

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε τη Δευτέρα πως οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να περικυκλώσουν την πόλη Ποκρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σημειώνοντας ότι η Μόσχα ελπίζει να ολοκληρώσει μια εκστρατεία που διαρκεί μήνες για την κατάληψη του συγκεκριμένου στρατηγικού κόμβου, με απότερο στόχο την πλήρη κατάληψη της περιοχής του Ντόνετσκ.

Τη ίδια ημέρα, σύμφωνα με την Kyiv Post, η DeepState ανέφερε ότι ρωσικές ομάδες πεζικού συνέχιζαν να προωθούνται στον τομέα του Ποκρόφσκ, εκμεταλλευόμενες τις χαμηλές θερμοκρασίες που μείωσαν τη διάρκεια πτήσης των drones, επιχειρώντας νέες διεισδύσεις στο βόρειο τμήμα της πόλης και στη γειτονική Μιρνοχράντ.

Ρωσικές δυνάμεις στον τομέα Ποκρόφσκ-Μιρνοχράντ και στο μέτωπο του Ντονέτσκ αποφεύγουν τις μετωπικές επιθέσεις με τον ουκρανικό στρατό, προτιμώντας ενέδρες σε δρόμους ανεφοδιασμού και επιθέσεις σε μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα (UGV) που μεταφέρουν άνδρες και υλικό στις πρώτες γραμμές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του RBC-Ukraine.

Τα «κέρδη» της Ρωσίας

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή που εξαπέλυσε η Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας -συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκονταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο πριν από την έναρξη του πολέμου-, ενώ έχει πλήξει καίρια τις υποδομές ηλεκτροδότησης και θέρμανσης μέσω στοχευμένων επιθέσεων.

Στο μέτωπο, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, από τις αρχές του 2023 οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να προωθηθούν καταλαμβάνοντας μόλις περίπου το 1,3% επιπλέον ουκρανικού εδάφους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έθεσαν προθεσμία έως τον Ιούνιο στις δύο πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.