ΑΠΘ: Oποιαδήποτε παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus

Σε νέα ανακοίνωση προχώρησαν οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ για τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2), επισημαίνοντας πως «οποιαδήποτε παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επισημαίνεται δε, πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ έπειτα από πάρτι. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ έγιναν 313 προσαγωγές.