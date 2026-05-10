Ουκρανία – Ρωσία: Αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις εκεχειρίας – Επίσκεψη Γουίτκοφ-Κούσνερ στη Μόσχα ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η τριήμερη εκεχειρία στην Ουκρανία, καθώς μετά την έναρξή της, Κίεβο και Μόσχα ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για παραβίαση της συμφωνίας στο πεδίο των μαχών.

Παρά τη διπλωματική παρέμβαση των ΗΠΑ και την επίσημη ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο, μέσω του συμβούλου Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε σήμερα ότι ο απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα επισκεφτούν τη Μόσχα «αρκετά σύντομα» για να συνεχίσουν τον διάλογο με τη Ρωσία για έναν διακανονισμό στην Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ρωσία: Η Ουκρανία παραβιάζει την εκεχειρία με drones και πυρά πυροβολικού

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία παραβίασε την εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους με την εξαπόλυση drones, αλλά και τη διεξαγωγή βομβαρδισμών πυροβολικού κατά ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών η Ρωσία κατέρριψε 57 ουκρανικά drones, ανακοίνωσε ο στρατός προσθέτοντας ότι η Μόσχα τηρεί την εκεχειρία.

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικές επιδρομές

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικές επιδρομές και περίπου 150 συγκρούσεις στα πεδία των μαχών κατά το τελευταίο 24ωρο, ανέφεραν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρά την εκεχειρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει σε μία τριήμερη εκεχειρία (9-11 Μαΐου), καθώς έχει τελματωθεί μία ευρύτερη ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ έχουν περάσει τέσσερα και πλέον χρόνια από την έναρξή του.

Οι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από επιθέσεις με drones στις περιοχές της Ζαπορίζια, του Ντνιπροπετρόφσκ και της Χερσώνας, ανέφεραν σήμερα σε ξεχωριστές αναφορές τους, η αστυνομία, αλλά και περιφερειακοί κυβερνήτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ