Πώς στρατολόγησε τον Σμήναρχο ο Κινέζος πράκτορας

Κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτονται ολοένα και περισσότερες πτυχές της μεγαλύτερης υπόθεσης κατασκοπείας που έχει αποκαλυφθεί ποτέ στις Ένοπλες Δυνάμεις, με πρωταγωνιστή τον 54χρονο Σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες που ερευνούν την υπόθεση βγαίνουν νέα στοιχεία σχετικά με τη δράση του.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σήμερα, στις 10:00 ο 54χρονος Σμήναρχος θα προσέλθει ενώπιον του Ανακριτή στο Αεροδικείο προκειμένου να απολογηθεί.

Ήδη, οι δικηγόροι του έχουν δηλώσει την προθυμία του πελάτη τους να ανοίξουν όλοι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί και να γίνει κάθε έρευνα στα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία. Από την άλλη, οι πράκτορες της ΕΥΠ και τα στελέχη αντικατασκοπείας του ΓΕΕΘΑ που ερευνούν την υπόθεση έχουν αρχίσει να ξεδιπλώνουν σημαντικές πτυχές της πρωτοφανούς υπόθεσης.

Η προσέγγιση του Σμηνάρχου στο LinkedIn

Η πρώτη προσέγγιση του Σμηνάρχου με τον χειριστή του έγινε περίπου στα μέσα του 2023. Αφορμή στάθηκαν οι δημοσιεύσεις που έκανε ο 54χρονος στο λογαριασμό που διατηρούσε στο LinkedIn. Εκεί ο Κινέζος πράκτορας τον προσέγγισε μέσω εταιρικού προφίλ, που παρέπεμπε σε εταιρεία άσχετη με τον χώρο της άμυνας. Ο πράκτορας του γνωστοποίησε ότι του κίνησε το ενδιαφέρον που είχε ο Σμήναρχος για τον κινέζικο πολιτισμό.

Με αυτά τα «απλά» θέματα ξεκίνησε η προσέγγιση, η οποία όσο περνούσε ο καιρός γινόταν όλο και πιο πυκνή και εις βάθος.

Το ταξίδι στο Πεκίνο για «σεμινάρια γλώσσας»

Μέχρι που τον Αύγουστο του 2024, κατόπιν πρόσκλησης του Κινέζου πράκτορα, ο Σμήναρχος ταξίδεψε ιδιωτικά στο Πεκίνο. Στην υπηρεσία του γνωστοποίησε το ταξίδι του αναφέροντας ότι εκτός από διακοπές θα είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει και κάποια σεμινάρια στην κινέζικη γλώσσα.

Στο Πεκίνο, ο πράκτορας του συστήθηκε με ένα κοινό ευρωπαϊκό όνομα. Ή έτσι συμφώνησαν ότι θα τον προσφωνούσε. Επιπλέον, ο Σμήναρχος συναντήθηκε με μία γυναίκα και ακόμη 2 άνδρες, όμως δεν προκύπτει μέχρι στιγμή ότι είχαν σχέση με την στρατολόγησή του.

Οι κωδικοί και το «κινέζικο WhatsApp»

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, ο χειριστής του Σμηνάρχου φέρεται – όπως τουλάχιστον ισχυρίστηκε ο ίδιος – να του έδωσε κωδικούς για πρόσβαση σε ένα κινέζικο ψηφιακό πορτοφόλι. Είναι ενσωματωμένο στο WeChat (το «κινέζικο WhatsApp»), κάνοντας τις πληρωμές μέρος της κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιούν κυρίως QR codes. Ο πελάτης σκανάρει τον κωδικό του καταστήματος ή το κατάστημα σκανάρει το κινητό του πελάτη. Είναι πλέον προσβάσιμα και σε τουρίστες με τη σύνδεση διεθνών καρτών (Visa/Mastercard).

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες που ερευνούν την υπόθεση, από αυτό το πορτοφόλι φέρεται να εκταμίευσε ένα ποσό που δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

