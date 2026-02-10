Συντάξεις Μαρτίου: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν νωρίτερα – Αυτές είναι οι ημερομηνίες που «κλείδωσαν»

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

συντάξεις

Μπορεί να σήμερα να διανύουμε την 10η ημέρα του Φεβρουαρίου, ωστόσο μένουν μόλις 10 ημέρες για να πληρωθούν οι πρώτοι συνταξιούχοι, τις συντάξεις Μαρτίου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του enikonomia.gr οι πρώτοι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στα ΑΤΜ των τραπεζών την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, καθώς η «κανονική» ημερομηνία πληρωμής είναι την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ωστόσο την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου είναι η Καθαρά Δευτέρα και ως γνωστόν οι συντάξεις καταβάλλονται στα ΑΤΜ των τραπεζών την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα που στην περίπτωση αυτή είναι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά

ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

  • ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΦΚΑ
  • Επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μισθωτοί και μη μισθωτοί

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

  • ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ ΚΑΙ ΕΤΑΤ-ΜΜΕ, Λοιπών Εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)
  • Κύριες και επικουρικές συντάξεις Δημοσίου

 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΠΕΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

  • Επίδομα Στέγασης
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Αναπηρικά Επιδόματα
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Επίδομα Γέννησης

Αναδρομικά σε 60.000 δικαιούχους

Την ίδια στιγμή αναδρομικά έως 12.500 ευρώ αναμένεται να λάβουν 60.000 συνταξιούχοι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για αναδρομικά έως 8.000 ευρώ για 41.000 δικαιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, αναδρομικά 27 μηνών για 6.000 αποστράτους, αναδρομικά λόγω ενσωμάτωσης επασφαλίστρων σε επανυπολογιζόμενες συντάξεις, Αναδρομικά συντάξεων από παράταση αναπηρίας και από επιστροφή κράτησης ασθένειας σε τυφλούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πάρουμε βιταμίνη D, σίδηρο, πολυβιταμίνες και άλλα συμπληρώματα;

Στην τελική ευθεία η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Στις 17 Φεβρουαρίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων- Όλες οι λεπτομέρειες

Μακρόν: Αυτός είναι ο λόγος που ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα μέσο κοινού δανεισμού

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
08:56 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Στο μικροσκόπιο τα επιδόματα – Επανεξετάζονται από μηδενική βάση

To μεγάλο ξεκαθάρισμα κοινωνικών παροχών και επιδομάτων έρχεται με το νέο Εθνικό Μητρώο Παροχώ...
08:12 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Ρεύμα: Αυτή είναι η νέα αλλαγή που εξετάζεται για τα ευέλικτα τιμολόγια – Όλες οι λεπτομέρειες

Ανατροπή με το χρώμα των ευέλικτων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος. Της Κατερίνας Φεσσά Ενώ ο α...
18:13 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Lidl Ελλάς: «Άδικο και αυθαίρετο το πρόστιμο από τη ΔΙΜΕΑ – Θα ασκήσουμε και πάλι όλες τις νόμιμες ενέργειες»

Οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ είναι «αδικαιολόγητοι και αυθαίρετοι« και το πρόστιμο είναι «άδικο» αναφέ...
15:46 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 1,05 εκατ. ευρώ σε 5 εταιρείες για υπέρβαση πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλε πρόστιμα, συνολικού ύψο...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα