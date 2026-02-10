Νέα δημοσκόπηση: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και η εκτίμηση ψήφου – Τι λένε οι πολίτες για την ενδεχόμενη εμπλοκή του Παύλου Ντε Γκρες στην πολιτική

Enikos Newsroom

πολιτική

Δημοσκόπηση

Η εταιρεία Interview διενήργησε νέα δημοσκόπηση για την εφημερίδα Political. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αν οι εκλογές πραγματοποιούνταν αύριο, εννέα κόμματα θα εξασφάλιζαν την είσοδό τους στη Βουλή.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα, καταγράφοντας διαφορά 17,9 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Πρόθεση ψήφου

  • Νέα Δημοκρατία: 31,9%
  • ΠΑΣΟΚ: 14%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%
  • Ελληνική Λύση: 7,3%
  • ΚΚΕ: 6,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%
  • Φωνή Λογικής: 3,5%
  • ΜέΡΑ25: 3,8%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%
  • Νίκη: 1,4%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%
  • Άλλο κόμμα: 14,9%

 

Η ενδεχόμενη ενασχόληση του Παύλου Ντε Γκρες με την πολιτική

Οι πολίτες ρωτήθηκαν και για το ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική.

  • 23% – θετικά ή μάλλον θετικά
  • 63% – αρνητικά ή μάλλον αρνητικά
  • 14% – δεν ξέρω/δεν απαντώ

Σημειώνεται πως την Πέμπτη (12/2) στις 24:00, ο Παύλος Ντε Γκρες θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω”.

 

Οι απαντήσεις για Καρυστιανού και Τσίπρα

Και σε αυτή τη δημοσκόπηση, όπως συνηθίζεται το τελευταίο διάστημα, τέθηκε ερώτημα σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Στο ερώτημα αν οι πολίτες θα ψήφιζαν κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, οι απαντήσεις ήταν:

  • Πολύ πιθανό – 11,8%
  • Αρκετά πιθανό – 9%
  • Λίγο πιθανό – 10,7%
  • Καθόλου πιθανό – 65,8%

Αντίστοιχα, στο ερώτημα για το ενδεχόμενο να ψήφιζαν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι συμμετέχοντες απάντησαν:

  • Πολύ πιθανό – 9,9%
  • Αρκετά πιθανό – 4,7%
  • Λίγο πιθανό – 8,4%
  • Καθόλου πιθανό – 76,3%

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τη δημοσκόπηση

 

 

