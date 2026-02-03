Δημοσκόπηση Alco: Ακρίβεια και διαφθορά τα μεγάλα «αγκάθια» – Τι λένε οι πολίτες για το «μπλόκο» στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Τις απόψεις των πολιτών για τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, την απόδοση της κυβέρνησης, τη νεανική βία αλλά και την απαγόρευση πρόσβασης στα social media των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών, καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του ALPHA, που παρουσιάστηκε απόψε.

Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, σύμφωνα με το 56% των ερωτηθέντων, ενώ ακολουθούν η λειτουργία θεσμών/διαφθορά με 23%, η εγκληματικότητα με 7%, η λειτουργία του ΕΣΥ με 4%, το δημογραφικό με 4%, η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα με 3% και το μεταναστευτικό με 2%.

Σε ερώτηση εάν «είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης», το 57% απάντησε «καθόλου», το 24% «λίγο» και το 18% «πολύ/αρκετά».

Σε άλλη ερώτηση, εάν «έχετε αντιληφθεί στην οικογένεια ή τον περίγυρο σας περιστατικά νεανικής βίας που έχουν επηρεαστεί από το διαδίκτυο», «ναι» απάντησε το 20% στο σύνολο των ερωτηθέντων και το 30% των ερωτηθέντων ηλικίας 25-44 ετών.

Το 80% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε πως συμφωνεί με την επιβολή περιορισμών στα social media και την απαγόρευση της πρόσβασης σε παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ «όχι» απάντησε μόλις το 10%.