Θεσσαλονίκη: Σε επαγρύπνηση για τη γρίπη – Στο «κόκκινο» οι προσελεύσεις στα νοσοκομεία

Η γρίπη παρουσιάζει έξαρση αυτόν τον χειμώνα με αυξημένες εισαγωγές ασθενών και περισσότερες νοσηλείες στην εντατική να ασκούν πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας. Η υπερ-μεταδοτική παραλλαγή Κ της γρίπης προκαλεί ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα, η οποία κάνει έκκληση ακόμη και τώρα για εμβολιασμό.

Όπως φαίνεται διανύουμε μια παρατεταμένη περίοδο εμφάνισης ιογενών λοιμώξεων. Από την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων γιορτών μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί χιλιάδες περιστατικά με γρίπη τύπου Α σε όλη τη χώρα και στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή τη στιγμή, παρότι υπάρχει μία ύφεση της γρίπης, όπως έχουν δηλώσει οι γιατροί την τελευταία εβδομάδα τέσσερα περιστατικά φθάνουν ανά εφημερία σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται ιδιαίτερες ανησυχίες όσον αφορά εντατική θεραπεία.

Οι γιατροί συστήνουν ως πρόληψη να προχωρήσουν όλοι οι πολίτες στο εμβόλιο και ειδικά όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, παιδιά κάτω των 5 ετών και άτομα άνω των 60 ετών, καθώς όπως δήλωσαν φαίνεται ότι η γρίπη θα διαρκέσει μέχρι περίπου τον Μάρτιο.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν ότι έχουν κάποιο σύμπτωμα, όπως βήχα, πυρετό, πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούν στο γιατρό τους για να τους χορηγήσει κάποια αγωγή και φυσικά όσο είναι δυνατόν να τηρούν αποστάσεις από το κοινωνικό σύνολο.

Από την πλευρά τους, τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα σκευάσματα. Υπήρξε μία μικρή έλλειψη το προηγούμενο διάστημα εντός του Ιανουαρίου, ωστόσο αυτή την περίοδο υπάρχουν όλα τα σκευάσματα διαθέσιμα στα ράφια προκειμένου να τα καταναλώσουν οι πολίτες που έχουν γρίπη.