Νέα απάτη με sms: Ζητούν πληρωμή για δήθεν επιβολή προστίμου υπέρβασης ορίων ταχύτητας – Τι να προσέξετε

Σύνοψη από το

  • Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί για νέα απάτη με SMS σε κινητά πολιτών, τα οποία περιέχουν ψευδείς ειδοποιήσεις περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.
  • Στο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών, ενώ περιέχει πλήθος ορθογραφικών και συντακτικών λαθών.
  • Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται, να μην πατούν τον σύνδεσμο και να διαγράφουν το μήνυμα. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο, συνιστάται άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και τις αρμόδιες Αρχές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

απάτη

Για μια νέα απάτη με επιτήδειους που στέλνουν SMS σε κινητά πολιτών, τα οποία περιέχουν ψευδείς ειδοποιήσεις περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, προειδοποιεί η ΕΛ.ΑΣ..

Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, το μήνυμα περιέχει πλήθος ορθογραφικών, συντακτικών και νοηματικών λαθών, γεγονός που επιβεβαιώνει τον απατηλό του χαρακτήρα.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες:

  • να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,
  • να μην πατούν τον σύνδεσμο,
  • να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,
  • να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Τέλος, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

ΣΕΙΒ: Η ιατρική τεχνολογία, μοχλός βιωσιμότητας και ισότιμης πρόσβασης

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Δεν επαρκεί το μηνιαίο εισόδημα για 6 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά – «Θηλιά» η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια και ...

Πιερρακάκης στη Handelsblatt: Πρότυπο για την Ευρώπη το ελληνικό μοντέλο ενάντια στη φοροδιαφυγή

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:33 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Τροχαίο με τραυματίες κληρικούς στα Τρίκαλα – Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες κληρικούς συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) στα Τρίκαλα. Το τρ...
16:53 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Για κατάθεση στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών η σύντροφος του 27χρονου – Στοιχεία για το κίνητρο της εκτέλεσης ψάχνουν οι Αρχές

Το κίνητρο της δολοφονίας αλλά και το κρησφύγετο που κρατούνταν για περισσότερες από έξι ημέρε...
16:35 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Βορίζια: Έρευνα της ΕΛΑΣ σε παλιό ποιμνοστάσιο – Εντοπίστηκαν πολεμικό τυφέκιο, φυσίγγια και φυτίλι

Δεν σταματάνε να εντοπίζουν όπλα οι αρχές στα Βορίζια. Αυτή τη φορά βρέθηκε σε παλιό ποιμνοστά...
16:14 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Αμβούργο: Συνελήφθη Έλληνας από την Κομοτηνή για απόπειρα σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ένας Έλληνας φαίνεται να εμπλέκεται σε σαμποτάζ πολεμικ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα