«Αναβρασμός» για τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο: Εν αναμονή δημοσίευσης της απόφασης του ΣτΕ – Τι ζητεί η ΑΔΕΔΥ, τι αναφέρει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

«Αναβρασμός» επικρατεί για την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο. Η ΑΔΕΔΥ στις 12:30 μ.μ. πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το κτίριο του ΣτΕ στην Πανεπιστημίου μετά τις πληροφορίες που υπήρχαν από χθες, Δευτέρα ότι ελήφθη απόφαση που βάζει οριστικό μπλόκο στην επαναφορά των Δώρων.

Ωστόσο αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το δικαστήριο δεν θα απομακρυνθεί από αποφάσεις που έχει λάβει και στο παρελθόν σχετικά με τη συνταγματικότητα του 13ου και 14ου μισθού.

Από την ΑΔΕΔΥ περιμένουν να δουν την οριστική απόφαση και την αιτιολόγησή της προκειμένου να καθορίσουν και την περαιτέρω στάση τους: αν δηλ. υπάρχουν περιθώρια προσφυγών σε άλλα δικαστικά όργανα, ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ουσιαστικά από την ΑΔΕΔΥ θέλουν να διαπιστώσουν αν η απόφαση κλείνει εντελώς το «παράθυρο» διεκδικήσεων ή αφήνει… χαραμάδες για περαιτέρω διεκδικήσεις.

Πάντως, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης σε άρθρο του, τονίζει μεταξύ άλλων ότι «τυχόν δικαστική απόρριψη ενός αιτήματος επαναφοράς των Δώρων στον δημόσιο τομέα δεν εμποδίζει την κυβέρνηση να τα επαναφέρει ούτε τους εργαζόμενους να εξακολουθήσουν να τα διεκδικούν. Εναπόκειται τόσο στην πίεση που θα ασκηθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τα σωματεία τους όσο και από τις προτεραιότητες που θέτει το Υπουργείο Οικονομικών για την κατανομή των πόρων του προϋπολογισμού».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης, ο οποίος μιλώντας στο OPEN, τόνισε ότι εκτός από τον δικαστικό δρόμο, υπάρχει και η κοινωνική διεκδίκηση.

Πολυμερόπουλος στον Realfm 97,8: Με πολιτική απόφαση κόπηκαν οι 2 μισθοί, με πολιτική απόφαση πρέπει να επανέλθουν

Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, Βασίλης Πολυμερόπουλος μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου υποστήριξε τα εξής:

«Μας ενδιαφέρει να δούμε την αιτιολογία της απόφασης, καθώς το αρνητικό αποτέλεσμα το περιμέναμε εξαρχής. Από εκεί και πέρα θα καθορίσουμε τη στάση μας και το τι μέλλει γενέσθαι. Μιλάμε με τους δικηγόρους μας να δούμε τι άλλα περιθώρια προσφυγών έχουμε. Η πίεση η δική μας το προηγούμενο διάστημα ήταν σε καθαρά πολιτικό επίπεδο. Η άποψή μας είναι ότι με πολιτική απόφαση κόπηκαν οι δύο μισθοί, με πολιτική απόφαση πρέπει να επανέλθουν. Οριστικά κόπηκαν το 2012 στο πλαίσιο των μνημονιακών περικοπών».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι «μετά υπήρξε η προσφυγή η δική μας στο ΣτΕ, το Τμήμα με 6-1 είχε βγάλει ότι πρέπει να επανέλθουν οι μισθοί, η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο την κα Σακελλαροπούλου τότε ανέτρεψε αυτή την απόφαση και είπε ότι πρέπει να παραμείνουν ως έχουν. Η κύρια προσπάθεια έχει πέσει σε πολιτικό επίπεδο για να επανέλθουν».

Ο κ. Πολυμερόπουλος κατέληξε στο ότι «δεν περιμένουμε ότι σε μία ημέρα θα δώσουν τον 13ο, τον 14ο μισθό και τα αναδρομικά. Αλλά θέλουμε να ανοίξει το θέμα, καθώς κάποιες μνημονιακές περικοπές δεν έχουν νόημα». https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-03-Βασίλης-Πολυμερόπουλος-Νιφλής-Παπαδημητρίου.mp3

Χριστόφορος Σεβαστίδης: Η φημολογούμενη απόφαση του ΣτΕ για τα Δώρα δεν αποκλείει την πολιτική και κοινωνική διεκδίκησή τους

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος, Χριστόφορος Σεβαστίδης σε άρθρο του τονίζει τα εξής:

«Υπάρχουν στον Τύπο δημοσιεύματα περί απόρριψης από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας προσφυγής της ΑΔΕΔΥ για την επιστροφή των Δώρων στους εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα. Ανεξάρτητα από την εγκυρότητα ή μη των δημοσιευμάτων, πρέπει να γίνει σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ένα κοινωνικό – πολιτικό αίτημα και σε μία δικαστική διεκδίκηση για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις και καλλιεργείται κλίμα ηττοπάθειας και απογοήτευσης.

Η δικαστική διεκδίκηση και η συνακόλουθη απόφαση, που εκδίδεται, στηρίζεται αμιγώς σε νομικά κριτήρια, έχει ως βάση το Σύνταγμα, τους υφιστάμενους νόμους και αποτελεί την ερμηνεία τους από το αρμόδιο Δικαστήριο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα πολιτικά- κοινωνικά αιτήματα τίθενται σε εντελώς διαφορετική βάση και είναι ευρύτερα. Αντιστοιχούν στον συσχετισμό των κοινωνικών δυνάμεων, στην αποφασιστικότητα της διεκδίκησης και ικανοποιούνται με όρους πολιτικούς. Τυχόν δικαστική απόρριψη ενός αιτήματος επαναφοράς των Δώρων στον δημόσιο τομέα δεν εμποδίζει την κυβέρνηση να τα επαναφέρει ούτε τους εργαζόμενους να εξακολουθήσουν να τα διεκδικούν. Εναπόκειται τόσο στην πίεση που θα ασκηθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τα σωματεία τους όσο και από τις προτεραιότητες που θέτει το Υπουργείο Οικονομικών για την κατανομή των πόρων του προϋπολογισμού.

Το επιχείρημα περί έλλειψης δημοσιονομικού χώρου, που συχνά προβάλλεται, συντρίβεται κάτω από το βάρος των ίδιων των αριθμών: αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά 7,7% την τελευταία τετραετία – ποσοστό υπερδιπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3,3%) και τριπλάσιο της Ευρωζώνης (2,3%), εμφάνιση ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας της τάξης του 2,5%, ο οποίος είναι σχεδόν τριπλάσιος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, εξασφάλιση πρωτογενούς πλεονάσματος 8,1 δις ευρώ για το 2025 που ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις. Η καταβολή των Δώρων στον δημόσιο τομέα αντιστοιχεί στο 15% περίπου του πλεονάσματος για τους μισθωτούς και συνταξιούχους από τους οποίους αντλείται το μεγαλύτερο μερίδιο των φόρων. Η καταβολή των Δώρων ανεστάλη προσωρινά λόγω των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν τη μνημονιακή περίοδο. Η εποχή ομαλότητας που διανύουμε δεν δικαιολογεί τη συνέχιση της παρακράτησής τους. Ο 13ος και 14ος μισθός δεν δόθηκε ως φιλανθρωπία στους εργαζόμενους αλλά ενσωμάτωνε ουσιαστικά μέρος της απλήρωτης εργασίας τους κατά τη διάρκεια του χρόνου και εξακολουθούσε να καταβάλλεται μέσα στις πιο δύσκολες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες του περασμένου αιώνα.

Η Ένωση έβαλε από πέρσι το αίτημα επαναφοράς των Δώρων στον δημόσιο τομέα ως πρώτη προτεραιότητα. Συμμετέχει δραστήρια και ενεργά σε εκδηλώσεις διεκδίκησής τους, το θέτει σε κάθε ευκαιρία στις τοποθετήσεις της, το υπέβαλε επίσημα στις συναντήσεις της με τα πολιτικά κόμματα. Αυτή τη στιγμή όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης τάσσονται θετικά υπέρ της επαναφοράς τους. Θα εντείνουμε φέτος ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές μας μέχρι την τελική δικαίωση!».

Χαράλαμπος Σεβαστίδης: Υπάρχουν δύο δρόμοι, ο δικαστικός και η κοινωνική διεκδίκηση

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είναι και ο αντιπρόεδρος, Χαράλαμπος Σεβαστίδης.

Μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού» υποστήριξε:

«Υπάρχουν στη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ο δικαστικός. Το ΣτΕ καλείται να πει αν με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι συνταγματικά ανεκτή η μη καταβολή των Δώρων. Ο δεύτερος δρόμος – που δεν αναιρείται αν βγει μία αρνητική απόφαση- είναι η κοινωνική διεκδίκηση».

Όπως τόνισε, «πριν από έναν χρόνο η Ένωση ανακίνησε το θέμα, είχαμε δεκάδες συναντήσεις με συνδικαλιστικά όργανα και συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις της ΑΔΕΔΥ για την ανάδειξη του προβλήματος. Η δική μας στάση και το αίτημα υποβλήθηκαν ενάμιση χρόνο πριν που δεν είχε υποβληθεί ακόμα η προσφυγή της ΑΔΕΔΥ. Αυτό που λέμε είναι ότι τα δικαστήρια κρίνουν με βάση το υπάρχον νομικό καθεστώς».