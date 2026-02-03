Νέα εξέλιξη: Ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης μητέρας της παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι

Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν στο σπίτι της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας της εκπομπής «Today», Σαβάνα Γκάθρι, η οποία αγνοείται στην Αριζόνα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που έγιναν γνωστές την Τρίτη. Οι αρχές εκφράζουν πλέον ανοιχτά φόβους για πιθανή απαγωγή.

Πηγές των διωκτικών αρχών ανέφεραν στους Los Angeles Times ότι στο σπίτι της ηλικιωμένης, στην περιοχή Catalina Hills της Αριζόνα, βρέθηκαν ίχνη αίματος καθώς και ενδείξεις παραβίασης. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί σε ποιον ανήκει το αίμα.

Η Νάνσι Γκάθρι δηλώθηκε αγνοούμενη την Κυριακή, λίγες ώρες αφότου επέστρεψε στο σπίτι της από δείπνο το προηγούμενο βράδυ. Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Pima, οι ερευνητές πιστεύουν ότι απομακρύνθηκε από το σπίτι της παρά τη θέλησή της, πιθανόν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Σε αυτό το στάδιο, οι ανακριτές εκτιμούν ότι η γυναίκα απήχθη ή κρατήθηκε παράνομα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Κέβιν Άντγκερ.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης αμοιβή 2.500 δολαρίων για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη του φερόμενου δράστη, ζητώντας από το κοινό να προσκομίσει τυχόν βίντεο, φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία.

Ο σερίφης της κομητείας Pima, Κρις Νάνος, απηύθυνε δημόσια έκκληση μέσω του NBC News σε όποιον ενδεχομένως εμπλέκεται στην υπόθεση.

«Απλώς τηλεφωνήστε μας. Αφήστε τη ελεύθερη. Δεν χρειάζονται ερωτήσεις», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε ένα ακόμη τραγικό τέλος».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δείγματα DNA που εντοπίστηκαν στο σπίτι εξετάζονται ήδη, ενώ οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το αυτοκίνητο και το κινητό τηλέφωνο της Νάνσι Γκάθρι βρέθηκαν στο σημείο. Τα δεδομένα του τηλεφώνου ενδέχεται να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του χρόνου εξαφάνισής της.

Η 84χρονη είχε δηλωθεί αγνοούμενη το μεσημέρι της Κυριακής, αφού δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη λειτουργία στην εκκλησία. Σύμφωνα με την αστυνομία, αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα, δεν μπορεί να περπατήσει πάνω από 50 μέτρα χωρίς βοήθεια και χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή ζωτικής σημασίας.

Οι αρχές τονίζουν ότι η έρευνα διεξάγεται πλέον υπό ασφυκτική πίεση χρόνου, καθώς η έλλειψη της απαραίτητης αγωγής για περισσότερο από 24 ώρες μπορεί να αποβεί μοιραία.

«Κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να τη βρούμε. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο», δήλωσε ο σερίφης Κρις Νάνος.

