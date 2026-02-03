Ιράν: Οι αρχές συνέλαβαν 139 ξένους υπηκόους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων

Στη σύλληψη 139 ξένων υπηκόων προχώρησαν οι ιρανικές αρχές στο κεντρικό τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Όπως μετέδωσε το Tasnim, επικαλούμενο τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης Γιαζντ, Αχμάντ Νεγκαχμπάν, από την εξέταση των υποθέσεων που αφορούν τους συλληφθέντες «διαπιστώθηκε ότι 139 από αυτούς είναι ξένοι υπήκοοι».

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονταν «στη διοργάνωση, την υποκίνηση και τη διάπραξη ταραχών», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκονταν σε επαφή με δίκτυα εκτός Ιράν.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν αρχικά στις 28 Δεκεμβρίου, με αφορμή το υψηλό κόστος διαβίωσης, και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα. Η καταστολή τους προκάλεσε εκατοντάδες ή και χιλιάδες θύματα, σύμφωνα με αντικρουόμενες εκτιμήσεις.

Οι ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν ότι περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι τα περισσότερα θύματα ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή πολίτες που σκοτώθηκαν από «τρομοκρατικές ενέργειες», τις οποίες αποδίδουν σε ξένες δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Την Κυριακή, η ιρανική προεδρία έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο με 2.986 ονόματα νεκρών, από σύνολο 3.117 θυμάτων που, σύμφωνα με τις αρχές, έχασαν τη ζωή τους στις ταραχές.

Αντίθετα, η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 6.854 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους διαδηλωτών, ενώ άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεβάζουν τον απολογισμό ακόμη υψηλότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ