Σαβάνα Γκάθρι: Αγνοούμενη η μητέρα της γνωστής παρουσιάστριας – Ερευνάται εάν την απήγαγαν την ώρα που κοιμόταν

Η μητέρα της παρουσιάστριας της εκπομπής «Today», Σαβάνα Γκάθρι, έχει δηλωθεί αγνοούμενη στην Αριζόνα υπό «ανησυχητικές συνθήκες», με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγωγής μέσα από το σπίτι της, πιθανότατα ενώ κοιμόταν.

Η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά στο σπίτι της στην περιοχή Catalina Foothills, βόρεια του Τουσόν, γύρω στις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Pima. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε την επόμενη ημέρα, όταν δεν εμφανίστηκε στην εκκλησία, όπως συνήθιζε.

Οι αρχές χαρακτηρίζουν την ηλικιωμένη ως «ευάλωτη ενήλικη» και δηλώνουν ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως εγκληματική ενέργεια. Όπως ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Pima, Κρις Νάνος, όλα τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η Νάνσι Γκάθρι απομακρύνθηκε από το σπίτι της παρά τη θέλησή της. «Γνωρίζουμε ότι δεν έφυγε μόνη της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η New York Post, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα πιθανόν απήχθη από το κρεβάτι της, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο ακίνητο υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, ενώ η αστυνομία έχει εξετάσει τον χώρο ως πιθανή σκηνή εγκλήματος.

Οι αρχές τονίζουν ότι υπάρχει αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό της, καθώς η Νάνσι Γκάθρι χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή. Όπως δήλωσε ο σερίφης, η έλλειψη της συγκεκριμένης αγωγής θα μπορούσε να αποβεί μοιραία μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εξαφάνιση σχετίζεται με τη δημόσια ιδιότητα της κόρης της. Η ίδια η Σαβάνα Γκάθρι βρίσκεται στην περιοχή και δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή «Today» τη Δευτέρα. Σε ανάρτηση της στο προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι ευχαριστεί τον κόσμο για τη στήριξη, τις σκέψεις και τις προσευχές τους.