Κασσελάκης: Σημαντική η αναθεώρηση του Συντάγματος – Θα κάνω προτάσεις στο συνέδριο

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μίλησε για το ζήτημα της αναθεώρησης του Συντάγματος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», χαρακτηρίζοντάς το «πολύ σημαντικό» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενεργούς συμμετοχής στην όλη διαδικασία.

«Το ζήτημα της αναθεώρησης του Συντάγματος είναι πάρα πολύ σημαντικό», τόνισε ο κ. Κασσελάκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία που υπερβαίνει τον εκάστοτε πρωθυπουργό, κόμμα ή βουλή. Για τον ίδιο, η απλή αποχή ή η καταγγελία χωρίς πρόταση δεν αποτελούν ορθές πολιτικές επιλογές, αλλά αντίθετα η συμμετοχή και η συμβολή στο διάλογο είναι απαραίτητες.

Όπως εξήγησε, η Συνταγματική Αναθεώρηση μπορεί να αφορά μια ευρεία γκάμα άρθρων που θα μπορούσαν δυνητικά να τροποποιηθούν, και υπογράμμισε πως το Κίνημα Δημοκρατίας έχει ήδη καταθέσει «ενδελεχώς» τις δικές του προτάσεις για αλλαγές στο Σύνταγμα. Μεταξύ των βασικών θέσεων του κόμματός του είναι η πλήρης κατάργηση του άρθρου 86, που αφορά το νόμο περί ευθύνης υπουργών, και όχι απλώς η αναθεώρησή του.

Ο κ. Κασσελάκης εξήγησε ότι, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης υπόκειται σε ποινικές ευθύνες για πράξεις που αντιβαίνουν στο νόμο, το υφιστάμενο πλαίσιο για τους υπουργούς δίνει ασυλία για πράξεις που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων τους. Αυτή η κατάσταση, όπως είπε, έχει οδηγήσει σε φαινόμενα κατά τα οποία «μπλοκάρονται» ευθύνες από τη Δικαιοσύνη και καθίσταται δύσκολος ο έλεγχος της πολιτικής ευθύνης για υπουργικά στελέχη.

Ειδικά για υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου υπήρξαν σχετικές δικογραφίες, ο κ. Κασσελάκης επεσήμανε ότι η εφαρμογή του άρθρου 86 είχε ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της φυσιολογικής ροής διερεύνησης από τη Δικαιοσύνη, κάτι που χαρακτήρισε «εντελώς παρανοϊκό».