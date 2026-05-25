«Παράθυρο» Μητσοτάκη για «Σπίτι μου ΙΙΙ» – «Ενδεχομένως να υπάρχουν οι δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ακόμη ένα πρόγραμμα»

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Μητσοτάκης
Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ»  άφησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης  σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2026».

Ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου για το πρόβλημα της στέγης, ανέφερε πως «το ζήτημα της αύξησης των ενοικίων αυτή τη στιγμή, έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για τις όποιες οικογένειες δεν έχουν σπίτι. Υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν σπίτι και νοικιάζουν. Για αυτούς, η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο, το οποίο η Πολιτεία πρέπει με κάποιον τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί».

Όπως είπε, τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» έδωσαν τη δυνατότητα σε χιλιάδες οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους και τόνισε: «Ενδεχομένως να υπάρχουν και οι οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ακόμη ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

