Κρήτη: 20 συλλήψεις στη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – To παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύκλωμα σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις.

Mέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive.gr έχουν συλληφθεί από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους δύο λογιστές καθώς και υπεύθυνοι ΚΥΔ.

Παράνομα κέρδη- μαμούθ

Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες και τις προσαγωγές, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τις αρχές για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Οι έρευνες διενεργούνται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.